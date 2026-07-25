Impactantes imágenes de los incendios en España y Francia: Casi 270.000 evacuados y una víctima fatal

Emergencia por los incendios

Los incendios forestales obligaron a evacuar a cerca de 270.000 personas entre ambos países. En España murió un hombre en Valencia y las autoridades decretaron dos días de luto, mientras continúan los operativos para contener el fuego.



Los incendios forestales en España y Francia ya obligaron a evacuar a casi 270.000 personas, según los últimos balances oficiales difundidos este sábado. La emergencia dejó además una víctima fatal en la región española de Valencia y mantiene en alerta a miles de familias que debieron abandonar sus hogares ante el avance de las llamas.

En España, un hombre murió como consecuencia de los incendios registrados en Valencia, donde las autoridades decretaron dos días de luto mientras continúan las tareas de combate contra el fuego.

Foto: HANDOUT – UME

Las evacuaciones se multiplicaron en distintas regiones de ambos países. En Francia, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que 167.000 personas fueron evacuadas en Gironda, mientras que otras 30.000 debieron abandonar sus viviendas en el departamento de Landas.

Miles de evacuados en España

En territorio español, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó que 25.000 personas fueron evacuadas en la capital, cifra que elevó el total de desplazados en el país a 70.000.

El avance de las llamas obligó a cientos de vecinos a refugiarse en polideportivos y centros de evacuación, donde relataron el dramático momento que vivieron al escapar del fuego.

Foto: GABRIEL BOUYS – AFP

“Si no huís y tratás de enfrentarte a ello, te devora“, contó Ecologio Cabrera, un jubilado de 86 años que fue evacuado de Aldea del Fresno y trasladado a un polideportivo de Vilamanta.

“Había una bola de fuego”

Otro de los evacuados, Enrique Martín, relató que apenas tuvo tiempo para abandonar su vivienda situada en una zona montañosa al oeste de Madrid.

“Tuve que salir corriendo de mi casa. Había una bola de fuego. Si me hubiera demorado cinco minutos más, nos habría arrasado“, afirmó desde un refugio instalado en la localidad de Cebreros.

Por su parte, María Lalanne, de 90 años, contó que debió abandonar su casa durante la noche y dejó atrás pertenencias esenciales.

“No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se quemó“, expresó la mujer, quien explicó que durante la evacuación olvidó su audífono y sus anteojos.

Mientras los bomberos continúan trabajando para contener los múltiples focos activos, las autoridades mantienen las órdenes de evacuación en distintas zonas afectadas por los incendios, uno de los episodios más graves registrados este año en el sur de Europa. Fuente: El Once

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