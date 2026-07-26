La Joaqui y Luck Ra: crecen los rumores de una crisis en la pareja

Versiones en la farándula

La supuesta crisis entre La Joaqui y Luck Ra tomó fuerza tras versiones televisivas y una menor interacción en redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas confirmó ni desmintió los rumores.



La presunta crisis entre La Joaqui y Luck Ra volvió a instalarse en el centro de la escena del espectáculo luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre los artistas. La pareja, una de las más populares de la música urbana argentina, despertó preocupación entre sus seguidores a partir de distintas señales en redes sociales y de la información difundida en programas de televisión dedicados a la farándula.

Durante los últimos meses, ambos se habían mostrado muy unidos, compartiendo viajes, proyectos musicales y momentos de su vida cotidiana con sus millones de seguidores. Sin embargo, en las últimas semanas esa dinámica cambió y comenzaron las especulaciones sobre el presente de la relación.

Foto: Archivo Elonce.

Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas al respecto, el silencio de ambos alimentó aún más las versiones que rápidamente se multiplicaron en las redes sociales.

Las versiones que alimentaron los rumores

La información tomó fuerza luego de ser difundida en el programa LAM, que se emite por América TV y conduce Ángel de Brito.

Según trascendió en ese ciclo, La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando un período de desgaste en la relación producto de sus intensas agendas laborales. Las giras, presentaciones y compromisos profesionales habrían reducido considerablemente el tiempo que comparten, complicando la convivencia y el vínculo.

Foto: Archivo Elonce.

A esa versión se sumaron distintas observaciones realizadas por los propios fanáticos, quienes comenzaron a notar cambios en la actividad de ambos artistas en las plataformas digitales.

Las señales que advirtieron los seguidores

Entre los indicios más comentados aparece una marcada disminución de las interacciones entre ambos en Instagram y TikTok. Los seguidores señalaron que dejaron de intercambiar comentarios y publicaciones conjuntas con la frecuencia que mantenían hasta hace poco tiempo.

Además, en distintos eventos vinculados a la industria musical fueron vistos por separado y acompañados por diferentes grupos de amigos, un detalle que también despertó especulaciones sobre el presente de la pareja.

Pese a estas señales, no existe hasta el momento ninguna confirmación oficial de una ruptura ni de una crisis sentimental.

Esperan una definición de los artistas

Mientras continúan las versiones, los seguidores de ambos permanecen atentos a cualquier publicación o declaración que permita aclarar la situación.

Muchos consideran que el supuesto distanciamiento podría responder simplemente a las exigencias de sus carreras musicales, ya que tanto La Joaqui como Luck Ra atraviesan uno de los momentos de mayor actividad profesional desde el inicio de sus trayectorias, indicó NA.

Por ahora, la relación continúa envuelta en rumores. La palabra definitiva aún no llegó y serán los propios artistas quienes, si así lo deciden, confirmen o desmientan si atraviesan una crisis o si las versiones responden únicamente a interpretaciones surgidas a partir de su menor exposición conjunta en redes sociales. Fuente: El Once

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