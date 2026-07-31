La tarifa de gas aumenta 3% en el país: cuánto consume una familia en invierno y de cuánto puede ser la factura

Nuevos cuadros tarifarios desde agosto

Las tarifas de gas subirán 2,99% promedio desde agosto en todo el país. El Gobierno mantuvo bonificaciones para usuarios con subsidios y el monto final dependerá del consumo, la categoría tarifaria y la distribuidora. La estimación.



Las tarifas de gas aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura.

La medida fue oficializada por el Gobierno nacional y se complementó con la continuidad de las bonificaciones destinadas a usuarios de menores ingresos, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también se aplicará una suba promedio del 1,8% en las tarifas de electricidad.

En el resto de las provincias, el impacto definitivo sobre las boletas de energía eléctrica dependerá de las resoluciones que adopten los entes reguladores locales.

En el caso del gas, el incremento alcanza a todo el país y comenzará a reflejarse en las facturas emitidas durante agosto, de acuerdo con el ciclo de lectura de cada medidor.

La actualización responde al mecanismo de revisión mensual de los costos de transporte y distribución que forman parte de la tarifa final que pagan los usuarios residenciales.

Cuánto consume una familia durante el invierno

Aunque el aumento ya fue definido, el monto que abonará cada hogar dependerá de múltiples variables. Entre ellas figuran la distribuidora, la provincia, la categoría tarifaria, la existencia o no de subsidios, los impuestos y, especialmente, el volumen de consumo registrado durante el período de facturación.

El invierno representa el momento de mayor demanda de gas natural debido al uso intensivo de calefactores, estufas y otros equipos destinados a calefaccionar los hogares. Por esa razón, una misma suba porcentual puede traducirse en diferencias significativas entre una factura y otra.

Como referencia, las distribuidoras estiman que un hogar integrado por una o dos personas suele consumir entre 70 y 120 metros cúbicos (m³) mensuales durante los meses más fríos.

En tanto, una familia tipo de cuatro integrantes registra habitualmente consumos que oscilan entre 150 y 250 m³ por mes, mientras que una vivienda de mayores dimensiones, con varios calefactores en funcionamiento, puede superar los 300 m³ mensuales.

Cuánto puede aumentar la factura

El porcentaje del 2,99% se aplicará sobre el importe final correspondiente a cada usuario. Debido a que el precio del metro cúbico de gas no es uniforme en todo el país, no existe una tarifa única que permita calcular con exactitud cuánto pagará cada familia.

Además del costo del gas, la factura incorpora cargos por transporte, distribución, impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de eventuales diferencias vinculadas con la categoría tarifaria de cada usuario.

A modo de referencia, una factura de $40.000 pasará a ubicarse cerca de los $41.200 con la actualización. Si el importe actual es de $60.000, la boleta rondará los $61.800.

Para quienes hoy pagan aproximadamente $80.000, el monto ascenderá a unos $82.400, mientras que una factura de $100.000 alcanzará alrededor de $103.000.

El valor definitivo dependerá también de la cantidad de días incluidos en el período de facturación y del consumo efectivamente registrado por el medidor.

Continúan los subsidios y las bonificaciones

Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía confirmó la continuidad de los beneficios para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), publicó NA.

Durante agosto seguirá vigente la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas natural y de gas propano indiluido por redes para los sectores beneficiarios. Según explicó el Gobierno nacional, la medida busca reducir el impacto económico del mayor consumo propio del invierno, etapa en la que también aumenta la necesidad de importar Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer la demanda.

En paralelo, continuará la bonificación adicional del 16,59% sobre el consumo base de electricidad de hasta 300 kilovatios hora (kWh) mensuales para los usuarios residenciales que integran el régimen de subsidios. Ese beneficio también alcanza a clubes de barrio, entidades de bien público y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa vigente.

Los nuevos cuadros tarifarios comenzarán a verse reflejados en las boletas que emitan las distribuidoras durante agosto. Para conocer el valor exacto que corresponde a cada hogar, los usuarios deberán consultar el cuadro tarifario vigente de su empresa prestadora o revisar el detalle de su última factura. Fuente: El Once

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