Las exportaciones de Entre Ríos crecieron un 9,5% y la provincia alcanzó el octavo puesto a nivel nacional

Comercio exterior

Durante los primeros seis meses de 2026, las ventas entrerrianas al exterior totalizaron US$ 1.048 millones y crecieron un 9,5% frente al mismo período del año anterior. Los productos primarios fueron el principal componente del desempeño provincial.



Entre Ríos registró exportaciones por US$ 1.048 millones durante el primer semestre de 2026. El resultado representó un crecimiento interanual del 9,5% y colocó a la provincia en el octavo lugar del ranking argentino.

La participación entrerriana representó el 2,1% de todas las ventas realizadas por el país hacia mercados internacionales durante el período analizado. El desempeño permitió superar la barrera de los US$ 1.000 millones en los primeros seis meses del año.

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, San Juan y Entre Ríos fueron las ocho jurisdicciones que superaron ese nivel. En conjunto, concentraron el 84% de las exportaciones argentinas registradas entre enero y junio.

Los productos que impulsaron las ventas entrerrianas

Los productos primarios encabezaron la composición de los envíos provinciales, con operaciones por US$ 651 millones. Este segmento explicó más de la mitad de los ingresos obtenidos por Entre Ríos mediante su actividad exportadora.

En segundo lugar quedaron las manufacturas de origen agropecuario, que acumularon US$ 313 millones. Por su parte, las manufacturas industriales aportaron US$ 60 millones, mientras que combustibles y energía totalizaron otros US$ 25 millones.

La evolución interanual mostró diferencias entre los distintos sectores. Los productos primarios avanzaron un 18,7%, las manufacturas agropecuarias aumentaron un 5,3% y las industriales crecieron un 5,1%, mientras que combustibles y energía sufrieron una caída del 54,8%.

El desempeño frente al promedio nacional

A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron un récord de US$ 49.454 millones durante el primer semestre. La cifra significó una mejora del 24,4% respecto de los mismos meses de 2025.

Aunque Entre Ríos consiguió ampliar sus ventas externas y mantenerse entre las principales provincias exportadoras, su crecimiento del 9,5% quedó por debajo del promedio argentino. La diferencia fue de 14,9 puntos porcentuales frente al incremento registrado en todo el país.

El valor exportado por habitante en territorio entrerriano fue de US$ 718 durante el semestre. El resultado también quedó por debajo del promedio nacional, calculado en US$ 1.066 por persona para el mismo período de 2026. Fuente: El Once

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