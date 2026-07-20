Lionel Scaloni sembró dudas sobre su futuro: “Seguramente en diciembre corte”

Futuro incierto

El entrenador confirmó que pretende cumplir su contrato hasta fin de año, pero dejó abierta la posibilidad de alejarse después de diciembre. Tras la final ante España, se emocionó al hablar de su futuro y aseguró que necesita tiempo para pensar.



Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina luego de la final del Mundial 2026 ante España. El entrenador aseguró que su intención es permanecer en el cargo hasta diciembre, cuando vence su actual vínculo, pero reconoció que después podría alejarse.

El técnico habló primero durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y posteriormente volvió a referirse al tema cuando abandonaba el estadio. En ambas oportunidades dejó en claro que todavía deberá conversar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

“Hasta diciembre voy a seguir. Después voy a hablar con el presidente”, señaló Lionel Scaloni, quien explicó que siente la necesidad de detenerse y analizar los próximos pasos de su carrera.

“Seguramente corte”

El entrenador fue todavía más contundente cuando volvió a hablar sobre su futuro y reconoció que la posibilidad de dejar su cargo una vez finalizado el contrato es concreta.

“Hasta diciembre voy a estar y después seguramente corte”, expresó Lionel Scaloni, aunque aclaró que la determinación definitiva deberá ser conversada con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

El DT también consideró que podría ser positivo que otra persona tenga la oportunidad de ocupar su lugar, aunque remarcó la importancia de conservar el espíritu y la unión que caracterizaron al plantel durante los últimos años.

https://twitter.com/i/status/2079009671449354400

Scaloni se quebró al hablar de su futuro

La incertidumbre había comenzado minutos antes durante la conferencia de prensa. Consultado directamente sobre su continuidad, Lionel Scaloni aseguró que cumpliría su contrato y que posteriormente evaluaría qué decisión tomar.

Mientras desarrollaba su respuesta, el entrenador se mostró visiblemente emocionado y terminó rompiendo en llanto. “Siento la necesidad también de pensar”, expresó antes de reconocer el desgaste que implica permanecer al frente del seleccionado.

Los periodistas presentes respondieron con un aplauso mientras el técnico intentaba continuar con sus declaraciones. Scaloni manifestó su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de dirigir a la Selección y definió el cargo como un lugar “soñado”.

Una decisión que se conocerá a fin de año

Por el momento, Lionel Scaloni continuará como entrenador de Argentina hasta diciembre. Después de esa fecha, su permanencia dependerá de una conversación con Tapia y de la decisión personal que adopte tras tomarse un tiempo para reflexionar.

El santafesino dirige a la Selección mayor desde 2018 y durante su ciclo obtuvo el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

Sus declaraciones posteriores a la final instalaron así una de las principales incógnitas para los próximos meses: si Lionel Scaloni continuará encabezando el proyecto de la Selección Argentina o decidirá cerrar su etapa cuando termine su contrato. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com