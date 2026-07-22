Miércoles gris y fresco: cuándo comenzará a mejorar el tiempo

La jornada del miércoles tendrá nubosidad, humedad elevada y lloviznas aisladas. Desde el jueves retornará la estabilidad con un progresivo aumento de las temperaturas.



l miércoles se parecerá bastante al martes: cielo muy nublado, humedad alta y lloviznas aisladas que apenas mueven el termómetro. Serán días grises, sin lluvias fuertes pero también sin sol.

En el Noroeste argentino, las máximas estarán en torno de los 20 °C con algunas tormentas, y en la Patagonia el frío seguirá mandando, con temperaturas por debajo de los 9 °C y mínimas de hasta -14 °C.

Recién el jueves llega una tregua real, con más aperturas de nubosidad y máximas entre 14 y 23 °C en el norte del país, en tanto que la Patagonia comienza a recuperarse del frío extremo, aunque esto será después de nevadas interesantes en el centro y sur, incluyendo la meseta de Chubut y Santa Cruz.

SI bien el tiempo tendrá un paulatino ascenso de temperatura en la mayor parte de Argentina, gracias a que el viento rotará al norte y arrastrará aire mucho más cálido, la tregua no durará en el centro del país y el sur del Litoral, donde la chance de lluvias y lloviznas aumentará el viernes, con acumulados menores a 5 milímetros.

El sábado y el domingo muestran otro país. El modelo europeo anticipa anomalías térmicas positivas generalizadas, con desvíos de entre 4°C y 8°C por arriba de lo normal para fines de julio, sobre todo en el centro, el norte y el litoral.

En la provincia de Buenos Aires y el AMBA la suba se siente de a poco: 16 a 17°C el sábado, el domingo y lunes con el termómetro marcando entre 17 y 20 °C. El viento norte también achica la inestabilidad y deja más sol y menos humedad que al inicio de esta semana.

En Cuyo y el NOA la prioridad es otra: evitar rutas de montaña mientras dure la alerta naranja y confirmar el estado de los pasos fronterizos antes de salir.

La semana arranca con paraguas a mano y termina con gafas para sol: en cuatro días, Argentina pasa del frío húmedo al calor del otoño tardío. Fuente: El Once

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