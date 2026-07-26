Milei inaugura la Expo Rural con expectativa por posible anuncio sobre retenciones a la carne

Exposición Rural 2026

El presidente Javier Milei participará este domingo del acto inaugural de la 138ª Exposición Rural de Palermo. Aunque el Gobierno aseguró que no habrá anuncios, en el sector agropecuario persisten las expectativas por una eventual reducción de las retenciones a la carne vacuna.



La inauguración de la Exposición Rural 2026 tendrá este domingo al presidente Javier Milei como principal protagonista, en una jornada marcada por la expectativa del sector agropecuario ante un eventual anuncio sobre las retenciones a la carne vacuna. Si bien el Gobierno buscó bajar las expectativas en los últimos días, productores y dirigentes continúan atentos al mensaje que el mandatario brindará en el predio de Palermo.

El acto oficial de la 138ª Exposición Rural comenzará a las 11 y contará con la participación del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, además de funcionarios nacionales y representantes del sector agropecuario.

Desde la Casa Rosada anticiparon que el discurso presidencial tendrá un fuerte respaldo al campo y repasará los principales indicadores de producción y exportación de la agroindustria, publicó La Nación.

Persisten las versiones sobre una baja de retenciones

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo días atrás que “no habrá ningún anuncio en particular”, la posibilidad de una reducción gradual de los derechos de exportación para la carne vacuna continúa siendo uno de los temas centrales entre productores y dirigentes.

La versión indica que el Gobierno podría aplicar un esquema similar al previsto para otros cultivos, con una reducción progresiva de las retenciones desde enero próximo.

Sin embargo, fuentes oficiales consultadas señalaron que “nada por ahora” está confirmado respecto de nuevas medidas para el sector.

La incertidumbre se mantiene porque, pese a las declaraciones oficiales, el campo espera que el Presidente aproveche el escenario de la Rural para enviar una señal económica favorable.

Expo Rural de Palermo /foto: Hernán Zenteno – La Nación)

Un discurso con foco en la agroindustria

En los días previos al acto, el equipo económico recopiló información sobre la evolución de la producción agropecuaria, las exportaciones y otros indicadores vinculados al desempeño del sector.

Ese material suele formar parte de los discursos presidenciales destinados al agro y serviría de respaldo para destacar el crecimiento de la actividad durante la campaña 2025/26.

La alocución también incluiría mensajes dirigidos al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien actualmente busca renovar su mandato al frente de la entidad y competirá con el vicepresidente Marcos Pereda.

Desde el Gobierno señalaron que el mensaje será “muy alineado al campo”, aunque sin confirmar anuncios concretos.

Cómo será el acto en Palermo

Las puertas del predio ferial abrirán a las 9 y dos horas más tarde comenzará la ceremonia oficial.

El programa contempla el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la llegada del presidente Javier Milei, la interpretación del Himno Nacional y la proyección de un video conmemorativo por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina.

Posteriormente se desarrollarán los discursos de Nicolás Pino y del Presidente de la Nación.

Como cierre de la jornada tendrá lugar el tradicional desfile de grandes campeones y de maquinaria agrícola.

La ceremonia demandará aproximadamente dos horas y, a diferencia de lo previsto inicialmente, los discursos se realizarán antes del desfile.

“La presencia del Presidente tiene un valor institucional”

El titular de la Sociedad Rural destacó la importancia política de la visita presidencial. “La presencia del presidente Javier Milei en la Exposición Rural tiene un valor institucional muy importante. Siempre que un presidente participa de este evento genera un hecho relevante y envía una señal política e institucional hacia el sector”, sostuvo Nicolás Pino.

El dirigente agregó que la decisión del mandatario de asistir representa un respaldo a la actividad agropecuaria. “Es un gesto que pone de manifiesto la importancia que la administración nacional le asigna al sector agropecuario y al diálogo con sus representantes”, afirmó.

El campo mantiene expectativas, pero también cautela

Entre los productores persiste la expectativa por eventuales medidas vinculadas con los derechos de exportación, aunque muchos prefieren mantener la prudencia.

Martín Goldstein señaló que la llegada del Presidente siempre genera expectativas, independientemente del gobierno de turno. “No es solo un tema de retenciones. Son muy importantes porque nos diferencian de nuestros vecinos, que no las tienen. Vamos a seguir reclamando por retenciones cero”, expresó.

Al mismo tiempo, reconoció que el sector comprende las restricciones fiscales que enfrenta el Gobierno nacional. “Entendemos las limitaciones porque el déficit y el superávit fiscal son prioridades para este Gobierno, pero seguiremos reclamando por retenciones cero”, sostuvo.

Expo Rural de Palermo /foto: Hernán Zenteno – La Nación)

Un contexto productivo favorable

La visita presidencial coincide con un escenario positivo para la producción agrícola.

La campaña 2025/26 alcanzó una cosecha estimada de 163 millones de toneladas de granos, el mayor volumen registrado hasta el momento, impulsado por mejores rendimientos, condiciones climáticas favorables y una mayor incorporación de tecnología.

A ello se sumó una recuperación de los precios internacionales de la soja en la Bolsa de Chicago, donde la posición agosto alcanzó alrededor de US$458 por tonelada, el valor más alto del año.

No obstante, desde el sector advierten que el incremento de los costos productivos continúa reduciendo la rentabilidad de muchas explotaciones agropecuarias, por lo que insisten en la necesidad de avanzar hacia una reducción de la carga tributaria. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com