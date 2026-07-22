Plazo fijo: la tasa de interés banco por banco y en cuál tiene la más alta en pesos

Ahorro en pesos

El Banco Central actualizó las tasas de interés para los plazos fijos en pesos a 30 días. Dos entidades lideran el ranking con un rendimiento del 23%, mientras que los bancos tradicionales ofrecen tasas de hasta 19,5%.



Plazo fijo continúa siendo una de las alternativas elegidas por los ahorristas que buscan preservar el valor de sus pesos y obtener un rendimiento seguro. Este martes 21 de julio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó el listado de tasas de interés que ofrecen las entidades financieras para los depósitos a 30 días, permitiendo comparar cuál resulta más conveniente.

Desde la desregulación de las tasas mínimas de interés dispuesta por el BCRA en 2024, cada banco fija libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes. Por ese motivo, los porcentajes varían significativamente entre una entidad y otra.

En su sitio oficial, el organismo que preside Santiago Bausili publica una tabla comparativa con las tasas vigentes de los principales bancos del país y de otras entidades que también permiten constituir plazos fijos online, incluso para personas que no son clientes.

Qué bancos ofrecen las mejores tasas

Entre las entidades tradicionales, el Banco Provincia encabeza el ranking con una tasa nominal anual (TNA) del 19,5%, seguido por Banco Nación y otras entidades que pagan hasta el 19%.

Sin embargo, los mayores rendimientos se encuentran en bancos y compañías financieras que ofrecen la posibilidad de constituir plazos fijos de manera digital para no clientes.

Las tasas más altas publicadas por el Banco Central para este martes corresponden a:

Crédito Regional Compañía Financiera: 23%

Reba: 23%

Banco Meridian: 22,25%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Columbia: 22%

Banco Voii: 22%

También figuran con rendimientos competitivos Banco del Sol, Banco Mariva y Bibank, todos con una tasa del 21%.

Las tasas de los principales bancos

Para quienes ya operan con las entidades de mayor volumen de depósitos, las tasas vigentes para un plazo fijo en pesos a 30 días son las siguientes:

Banco Provincia: 19,5%

Banco Nación: 19%

Banco Macro: 18,75%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

El Banco Central aclara que la constitución de un plazo fijo online no tiene costo para las personas usuarias y puede realizarse de manera digital, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni completar documentación adicional.

Asimismo, quienes no sean clientes de una entidad pueden acceder al enlace habilitado por el banco elegido para constituir el depósito directamente desde su sitio web.

Cómo se definen las tasas

Desde marzo de 2024, el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los plazos fijos en pesos. Como consecuencia, cada entidad financiera define el rendimiento que ofrece de acuerdo con su estrategia comercial y sus necesidades de captación de depósitos.

Esta medida generó una mayor dispersión entre las tasas que pagan los distintos bancos, por lo que resulta conveniente comparar las ofertas antes de inmovilizar el dinero durante 30 días, publicó La Nación.

La tabla publicada diariamente por el BCRA reúne a los diez bancos con mayor volumen de depósitos del sistema financiero e incorpora además a otras entidades que informan sus tasas para operaciones realizadas por canales digitales. Fuente: El Once

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