Presentismo docente: el CGE informó un “77% de asistencia” pese al paro en Entre Ríos

Balance oficial de la jornada

El presentismo docente alcanzó el 77% este miércoles, según informó el Consejo General de Educación. Desde el organismo señalaron que la mayoría de las escuelas funcionó con normalidad y destacaron la continuidad de las actividades pedagógicas.

El presentismo docente en las escuelas de Entre Ríos alcanzó el 77% este miércoles, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Consejo General de Educación (CGE).

El organismo provincial aseguró que el nivel de asistencia permitió garantizar el funcionamiento de los establecimientos educativos pese a las medidas de fuerza convocadas para la jornada.

Según el informe oficial, el relevamiento abarcó escuelas de los 17 departamentos de la provincia y mostró un incremento respecto del reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, cuando la asistencia había sido del 75%.

El Gobierno destacó la continuidad de las clases

Desde el CGE señalaron que la amplia concurrencia de docentes y equipos directivos permitió que la mayoría de los alumnos asistiera a clases y desarrollara las actividades previstas, sin interrupciones significativas en las trayectorias escolares.

En un comunicado, el organismo remarcó que el nivel de presentismo consolidó “una tendencia en alza” y destacó el compromiso de quienes mantuvieron abiertos los establecimientos educativos durante la jornada.

Asimismo, el Gobierno provincial valoró “la vocación y el compromiso de los equipos directivos y docentes” que garantizaron el funcionamiento institucional y el derecho a la educación de los estudiantes, en respuesta a la demanda de las familias entrerrianas. Fuente: El Once

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