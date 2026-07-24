Pronostican neblinas, tardes más templadas y máximas de hasta 23 grados en Entre Ríos

El fin de semana no tendría lluvias, aunque persistirán la humedad y las neblinas. Desde el domingo aumentarán las temperaturas, con máximas de hasta 23 grados.



El tiempo continuará con abundante nubosidad, humedad elevada y presencia de neblina por las mañanas. El fin de semana presentaría una leve mejoría, aunque sin un cambio definitivo de las condiciones.

El sábado y el domingo no se presentan, por ahora, con nuevas lluvias, pero la elevada humedad seguirá favoreciendo la formación de nieblas y bancos de niebla durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana.

La reducción de visibilidad podría ser importante, especialmente durante el sábado, por lo que será un aspecto a tener en cuenta para quienes viajen por rutas o autopistas.

En cuanto a las temperaturas, el viento del norte comenzará a hacerse sentir con mayor claridad y favorecerá un lento pero sostenido ascenso térmico.

El domingo ya mostrará tardes más agradables y esa tendencia se consolidará durante la próxima semana. Si el sol logra imponerse sobre la nubosidad durante varias horas, las máximas volverán a acercarse a los 19 °C o 23 °C en distintos sectores de Entre Ríos.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa varios días de estabilidad, con baja probabilidad de precipitaciones y un gradual ascenso de la temperatura durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas llegarán hasta los 23 grados, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 8 y los 14 grados.

Para este viernes 24, se prevé una jornada con abundante nubosidad y bancos de niebla durante la mañana. La temperatura oscilará entre los 10 y los 18 grados, mientras que la probabilidad de lluvias será prácticamente nula.

El viento soplará leve, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, predominando desde el sector este y sudeste.

Fin de semana con ambiente templado

El sábado 25 continuará el tiempo estable. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. Durante la mañana persistirán las neblinas, mientras que hacia la tarde se espera una mejora con intervalos de sol entre las nubes.

Para el domingo 26 se pronostica la jornada más cálida del fin de semana, con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 12 grados. También se mantendrá muy baja la probabilidad de precipitaciones.

En ambas jornadas los vientos continuarán siendo leves y no se prevén fenómenos meteorológicos de relevancia.

Comienzo de semana sin cambios importantes

El lunes 27 se perfila como el día más templado del período analizado. El SMN prevé una máxima de 23 grados y una mínima de 13 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias significativas.

El martes 28 persistirá el ambiente agradable, con temperaturas de entre 14 y 20 grados, mientras que el miércoles 29 se registrará un leve descenso térmico, con una máxima de 16 grados y una mínima de 11 grados.

Finalmente, para el jueves 30 se espera una jornada similar, con 16 grados de máxima y una mínima de 8 grados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

De esta manera, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana caracterizada por el predominio de condiciones estables, sin lluvias importantes y con temperaturas propias del invierno, aunque con tardes agradables que superarán los 20 grados durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana. Fuente: El Once

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