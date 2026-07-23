Quini 6: 14 apostadores ganaron más de $24 millones en el Siempre Sale

Resultados del miércoles

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.



Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron el 42-36-41-00-05-10. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $5.060.737.231.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 34-24-06-42-31-43. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.346.625.033.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 01-30-43-38-08-18. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $800.000.000.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 02-07-20-45-23-44. Hubo 14 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $24.971.212,29. Son cuatro de Santa Fe, seis de Buenos Aires, dos de Capital Federal y uno de Córdoba y Salta.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 360 ganadores y cada uno percibirá $555.555,56. Fuente: El Once

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