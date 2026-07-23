Reforma previsional: Bagnat afirmó que el objetivo del proyecto es sostener el sistema jubilatorio

Debate en Diputados por la Caja de Jubilaciones

La reforma previsional comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, defendió el proyecto, aseguró que los actuales jubilados no serán afectados y explicó que la iniciativa busca contener el crecimiento del déficit.



La reforma previsional comenzó este miércoles su tratamiento en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con la participación de representantes gremiales y funcionarios del Gobierno provincial. Entre ellos expuso el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, quien defendió el proyecto impulsado por el Ejecutivo y sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional sin impedir que nuevos trabajadores accedan a su jubilación.

Durante su exposición, el funcionario respondió consultas de los legisladores sobre distintos artículos del proyecto y buscó despejar algunas de las inquietudes planteadas por sindicatos y trabajadores respecto del alcance de la futura norma.

En diálogo con Elonce, Bagnat valoró la apertura del debate legislativo y destacó la importancia de escuchar las distintas posiciones antes de avanzar con el tratamiento del proyecto.

“Es un tema que nos involucra a todos”

Al referirse al inicio del debate, el presidente de la Caja de Jubilaciones consideró que la instancia de discusión resulta necesaria para enriquecer el proyecto.

“Ha sido productivo y siempre estoy dispuesto y voy a seguir estándolo. Creo que es un tema general que nos involucra a todos, donde todos tenemos algo para decir y eso es un poco la idea general de estos procesos: que nos animemos a dar nuestra opinión, medidas, a sugerir pautas que van a beneficiar el sistema a futuro”, sostuvo.

Bagnat también respondió a algunos cuestionamientos vinculados con las atribuciones del presidente de la Caja y explicó que existen múltiples mecanismos de control que impiden decisiones unilaterales dentro del organismo.

En ese sentido afirmó: “Hay muchas cosas que uno lo puede interpretar de una manera u otra, pero después en la práctica es muy estricta en cuanto a los requisitos que cada acto administrativo conlleva y que, a su vez, se rige por otras leyes como son la administración del Estado, leyes financieras, que exigen determinados controles para dar un ejemplo. Dentro de la facultad del presidente, está pagar el beneficio, pero un pago de beneficios lleva siete firmas. No hay que simplificar y alertar sobre cosas que después en el día a día y en la habitualidad nos marcan que hay unos mecanismos de control y administrativos involucrados que hacen que uno tenga que cumplir sí o sí con todos los requisitos”.

Qué ocurrirá con quienes ya iniciaron el trámite jubilatorio

Otro de los puntos sobre los que hizo especial hincapié fue la situación de quienes ya están jubilados o iniciaron el trámite antes de una eventual aprobación de la reforma.

Al respecto remarcó: “Hemos sido claro en el artículo 45 deja muy tranquilos a todos los que ya están jubilados y tienen que fijar el cese y a todos los que tienen trámite iniciado y turno, que se van a regir por la actual 8732”.

No obstante, aclaró que el nuevo régimen alcanzará únicamente a quienes adquieran el derecho jubilatorio una vez que la nueva ley entre en vigencia.

“Si uno adquiere el derecho después de que la ley está sancionada, ya se rige por la nueva ley. Ahora ya si uno tiene el derecho jubilatorio y tramitó el turno en estos días tiene que estar tranquilo que se va a jubilar con la ley 8732”, explicó.

El déficit previsional y el objetivo de la reforma

Durante su exposición, Bagnat también brindó detalles sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y el crecimiento del déficit previsional.

El funcionario precisó que “el déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos es de aproximadamente de 43 mil millones de pesos por mes”, aunque aclaró que la finalidad del proyecto no consiste en eliminar ese rojo mediante una reducción de beneficios.

“El objetivo de este proyecto no es bajarlo (al déficit) o recaudar más, sino poder seguir jubilando gente, que eso aumenta la masa salarial y que el déficit no se dispare y no siga aumentando. Es poder tenerlo controlado y poder seguir jubilando gente”, afirmó.

Como parte de ese diagnóstico, destacó que durante la actual gestión provincial ya se otorgaron más de ocho mil jubilaciones, un dato que, según explicó, refleja el crecimiento de las obligaciones del sistema previsional y la necesidad de implementar medidas que permitan sostenerlo en el tiempo.

La participación de Bagnat formó parte de la primera jornada de audiencias convocadas por la Cámara de Diputados para analizar la reforma previsional, una iniciativa que continuará siendo debatida en comisión con la presencia de representantes gremiales, especialistas y funcionarios antes de que los legisladores definan su tratamiento en el recinto. Fuente: El Once

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