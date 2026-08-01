Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos

El pronóstico del tiempo

El SMN mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos. En Paraná se acumularon 48 milímetros y continuaban las lluvias. Advirtieron por granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos continúa vigente durante este sábado, mientras las precipitaciones afectaban a Paraná y otros sectores de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el nivel naranja para departamentos del norte y mantuvo una advertencia amarilla para áreas del centro y oeste entrerriano. En la capital provincial se habían acumulado 48 milímetros desde la noche del viernes.

El organismo nacional advirtió que los fenómenos de mayor intensidad podrían incluir abundante caída de agua en períodos breves, granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas. En los departamentos bajo alerta naranja, la velocidad del viento podría superar los 100 kilómetros por hora.

La inestabilidad se produjo después de una jornada con temperaturas elevadas para la época. Durante la tarde del viernes, el termómetro había alcanzado los 31 grados y, con el ingreso del frente de tormenta, se produjo un marcado descenso térmico.

Qué zonas estaban bajo alerta naranja

Según el último informe del SMN, los departamentos San Salvador, Concordia, Federal, Feliciano y Federación permanecían alcanzados por una alerta naranja.

“El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente”, informó el organismo.

Para esos departamentos se estimaron acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros durante la totalidad del período bajo alerta, aunque esos valores podrían ser superados puntualmente. Fuente: El Once

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