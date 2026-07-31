River, Boca y Tigre ya conocen a sus rivales en octavos de final de la Copa Sudamericana

Conmebol definió las llaves

La Copa Sudamericana definió los cruces de octavos. River enfrentará a Independiente Santa Fe, Boca a Deportivo Recoleta y Tigre jugará ante Montevideo City Torque.

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene confirmados los cruces de los octavos de final y los tres representantes argentinos conocen el camino que deberán recorrer para avanzar en el torneo continental. River, Boca y Tigre buscarán meterse entre los ocho mejores de la competencia organizada por la Conmebol.

River Plate accedió directamente a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo H con 14 puntos, resultado que le permitió asegurarse la ventaja de definir la serie como local. El equipo dirigido por Eduardo Coudet enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia, con el partido de ida como visitante y la revancha en el estadio Monumental.

Boca irá ante Deportivo Recoleta

Boca Juniors consiguió su clasificación a los octavos de final luego de eliminar por penales a O’Higgins de Chile en los 16avos de final. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena, que había llegado a esa instancia tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, tendrá como rival a Deportivo Recoleta de Paraguay.

La serie comenzará en La Bombonera y se definirá en territorio paraguayo, donde el “Xeneize” intentará sellar el pase a los cuartos de final.

Por su parte, Tigre también continúa con su destacada campaña internacional. El conjunto de Victoria dejó en el camino a Nacional de Uruguay en la ronda previa y ahora se cruzará con Montevideo City Torque.

Tigre busca seguir haciendo historia

El equipo conducido por Diego Dabove abrirá la serie en el estadio José Dellagiovanna y luego viajará a Uruguay para disputar el encuentro de vuelta, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen continental.

Aunque la Conmebol aún no oficializó los días y horarios de cada encuentro, el calendario tentativo establece que los partidos de ida se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se disputarán entre el 18 y el 20 de ese mes.

Cuándo podría haber un Superclásico

El cuadro de la Copa Sudamericana dejó abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre River y Boca, aunque solo podría concretarse en las semifinales.

Para que haya un Superclásico internacional, ambos equipos deberán superar sus respectivas llaves de octavos y también avanzar en los cuartos de final.

El antecedente más recordado entre ambos en este torneo se produjo en las semifinales de la edición 2014. En aquella serie, River eliminó a Boca tras imponerse por 1 a 0 en el Monumental con el recordado gol de Leonardo Pisculichi, luego de que Marcelo Barovero le atajara un penal a Emmanuel Gigliotti al inicio del encuentro. Posteriormente, el conjunto de Núñez se consagró campeón frente a Atlético Nacional. Fuente: El Once

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