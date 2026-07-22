Rosalía quedó en el centro de la polémica con Argentina por un video que reposteó tras la final del Mundial

“Chicaneó” a la Selección

La cantante española compartió en sus redes un video de Mia Khalifa con una ironía sobre la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026. El gesto generó una ola de críticas, pedidos para devolver entradas de sus recitales y un comunicado de su club de fans en el país.



La consagración de España en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones fuera de la cancha. En las últimas horas, la cantante española Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica luego de compartir en sus historias de Instagram un video de la actriz e influencer Mia Khalifa, que fue interpretado por muchos usuarios argentinos como una burla hacia la Selección nacional tras la final disputada en el MetLife Stadium.

El episodio ocurrió un día después del encuentro decisivo. Mia Khalifa publicó un video desde el balcón del lugar donde se hospedaba en Nueva York, en el que simuló cantar un fragmento de “La perla”, uno de los temas de Rosalía.

La publicación estuvo acompañada por una frase irónica en la que aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en clara alusión a la caída de Argentina frente a España.

El reposteo que desató una ola de críticas

La controversia escaló cuando Rosalía decidió compartir ese mismo video en sus historias de Instagram. En el clip se escuchaban los versos: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

El reposteo fue interpretado por numerosos fanáticos argentinos como una provocación luego del triunfo español y rápidamente comenzó a multiplicarse el rechazo en las redes sociales.

Ante la repercusión, tanto Mia Khalifa como Rosalía eliminaron el contenido de sus respectivas cuentas. Sin embargo, el video ya había sido descargado por distintos usuarios y continuó circulando en redes sociales y plataformas de mensajería.

Las cuentas oficiales de Rosalía se llenaron de mensajes de seguidores argentinos que manifestaron su descontento. Entre los comentarios más repetidos se destacaron: “Ay Rosalía, Rosalía, mirá que meterte con un país que te ha dado tanto por caer en un relato… qué triste”, y “Bien que después cantás ‘El cielo nació en Buenos Aires'”.

Piden devolver las entradas para sus shows en Argentina

La polémica no quedó solo en las redes sociales. En Instagram y X (antes Twitter), numerosos usuarios comenzaron a compartir información sobre cómo solicitar la devolución de las entradas para los seis recitales que la artista tiene programados en el Movistar Arena entre el 1 y el 6 de agosto.

La campaña surgió como una forma de expresar el descontento con la publicación de la cantante y rápidamente ganó repercusión entre algunos usuarios, aunque otros defendieron a la artista y pidieron no cancelar sus presentaciones.

En ese contexto, el club de fans oficial en el país, Motomamis Argentina, difundió un comunicado para referirse a la situación y tomar distancia de las decisiones de la cantante.

El comunicado de las “Motomamis”

A través de sus historias de Instagram, la comunidad de fanáticos expresó que comprendía la reacción de parte del público argentino.

“Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido con el repost de Rosalía en TikTok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino”, señalaron.

También aclararon que se trata de un espacio independiente y sin relación con el equipo de la cantante.

“Creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza”, remarcaron.

Los seguidores aseguraron además que ellos mismos recibieron mensajes y cuestionamientos desde que estalló la polémica y pidieron mantener el respeto.

“Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas”, manifestaron.

Finalmente, concluyeron: “Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio”.

Hasta el momento, Rosalía no realizó declaraciones públicas sobre el episodio, mientras la controversia continúa alimentando el debate entre sus seguidores a pocos días de su regreso a la Argentina para ofrecer una serie de conciertos. Fuente: El Once



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