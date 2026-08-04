Se retoma el pago de haberes para activos y pasivos entrerrianos: cronograma

Este martes se retoma el cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos. Perciben sus haberes quienes cobran entre $980.001 y $1.280.000. El esquema finalizará el próximo lunes.

El cronograma de pagos para estatales de Entre Ríos se retoma este martes 4 de agosto con la acreditación de los haberes correspondientes a julio para quienes perciben entre $980.001 y $1.280.000.

Vale recordar que el esquema dispuesto por el Gobierno provincial comenzó el pasado sábado 1 de agosto, cuando quedaron disponibles los salarios de hasta $980.000, cuya fecha formal de pago correspondía al lunes 3.

Según informó el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, las acreditaciones continuarán durante toda la semana de acuerdo con los montos de los haberes de trabajadores activos y pasivos de la administración pública.

Cómo sigue el cronograma

Miércoles 5 de agosto: haberes desde 1.280.001 hasta 1.470.000 pesos.

Jueves 6 de agosto: haberes desde 1.470.001 hasta 1.780.000 pesos.

Viernes 7 de agosto: haberes desde 1.780.001 hasta 2.380.000 pesos.

Lunes 10 de agosto: haberes superiores a 2.380.001 pesos (se acredita el sábado 8 de agosto). Fuente: El Once

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