Vacaciones de invierno en Entre Ríos: la ocupación promedió el 30% y crece la preocupación en el sector

Por debajo de la expectativa

La ocupación hotelera promedió el 30% durante las primeras semanas del receso y apenas alcanzó el 35% con la llegada de turistas de Buenos Aires. Desde la Cámara Entrerriana de Turismo advirtieron que la situación es crítica y reclamaron estrategias conjuntas para recuperar la actividad.



El turismo en Entre Ríos finalizó las vacaciones de invierno con niveles de ocupación muy por debajo de los esperados y un panorama que preocupa al sector. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, Juan Acedo, quien afirmó que la provincia registró un promedio de apenas el 30% de ocupación durante las dos primeras semanas del receso y solo logró un leve repunte con la llegada de turistas provenientes de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El dirigente sostuvo a Elonce que las expectativas estaban puestas en el inicio de las vacaciones del principal mercado emisor del país, aunque el movimiento turístico no alcanzó para revertir la situación que atraviesa la actividad.

“Las dos primeras semanas tuvimos un valor de ocupación bastante bajo, por debajo de lo que necesitamos. Las expectativas estaban puestas a partir del lunes 20, cuando comenzaron las vacaciones en Gran Buenos Aires y Capital Federal, pero el aumento fue muy leve“, explicó.

Solo algunos destinos lograron mejores números

Según detalló Acedo, la ocupación promedio fue del 30% durante gran parte del receso invernal y apenas superó el 35% en la última semana, con excepciones puntuales.

Uno de esos casos fue San José, donde la Fiesta Nacional de la Colonización permitió alcanzar niveles de ocupación cercanos al lleno total durante el fin de semana.

“Algunos destinos con complejos termales estuvieron por encima de la media, pero la realidad de la provincia no es la misma y la situación del sector sigue siendo bastante complicada“, sostuvo.

El dirigente explicó además que la Cámara modificó la metodología para medir la ocupación, realizando relevamientos diarios para reflejar con mayor precisión el nuevo comportamiento de los turistas.

Un turista que viaja menos y gasta menos

Acedo aseguró que el principal problema continúa siendo la pérdida del poder adquisitivo de las familias. “El turista hoy está viendo que el bolsillo no le alcanza para tomarse varios días de vacaciones“, afirmó.

Según explicó, esa situación económica modificó los hábitos de consumo. Las estadías son más cortas, predominan las escapadas de pocos días y creció la demanda de alojamientos con cocina para reducir gastos en gastronomía.

“Estamos trabajando con precios de febrero y, en algunos casos, incluso por debajo de esas tarifas. Hay establecimientos que prácticamente trabajan a pérdida“, advirtió.

Preparan una estrategia para el verano

Frente a este escenario, el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo señaló que el sector comenzó a trabajar junto al recientemente creado Ente Mixto de Turismo para diseñar una estrategia conjunta de promoción.

“Ahora sí es posible programar algún sistema de promoción pensando en la temporada de verano, que es donde tenemos que apostar para lograr una recuperación real del sector“, indicó.

Hasta ahora, explicó, las campañas de difusión eran impulsadas por separado por el Estado y el sector privado, lo que dificultaba la planificación de largo plazo.

Para Acedo, esa articulación será clave para reposicionar a Entre Ríos frente a otros destinos turísticos.

Fiesta Nacional de la Colonización en San José.-

Preocupan el clima y la continuidad de los emprendimientos

El dirigente también manifestó inquietud por la posibilidad de nuevas crecientes asociadas al fenómeno de El Niño.

Aunque aclaró que las ciudades costeras están preparadas para responder a ese tipo de situaciones, pidió evitar generar alarma antes de que existan pronósticos concretos. “Contra el clima no podemos hacer nada. Hay que seguir trabajando en la prevención y esperar cómo evoluciona la situación“, expresó.

Más allá de las condiciones climáticas, reconoció que la principal preocupación continúa siendo la sostenibilidad económica de las empresas turísticas.

Emprendimientos que cierran y otros que suspenden su actividad

Acedo reveló que algunos emprendimientos familiares ya cerraron sus puertas y otros decidieron suspender temporalmente la actividad hasta que mejoren las condiciones económicas. “Está quedando mucha gente en el camino porque en muchos casos ya no es rentable seguir en esta actividad“, lamentó.

Recordó además que los grandes establecimientos comenzaron a cerrar durante el año pasado debido a los elevados costos fijos y a la caída sostenida de la demanda desde hace tres años. “Hay quienes ya agotaron las posibilidades de endeudarse para cubrir los gastos corrientes y eso es lo que más nos preocupa“, afirmó.

La autocrítica y el desafío de recuperar al turista

Pese al complejo panorama, el titular de la Cámara sostuvo que el sector mantiene una permanente revisión de su oferta turística. “La autocrítica siempre está porque eso es lo que hizo que Entre Ríos fuera mejorando. Hay que actualizarse constantemente y ofrecer nuevas propuestas“, aseguró.

Sin embargo, remarcó que la situación económica sigue siendo el principal condicionante para el turismo interno. “El bolsillo es el que está mandando y nosotros hacemos el máximo esfuerzo para mantener servicios de calidad, pero hoy estamos al límite“, concluyó. Fuente: El Once

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