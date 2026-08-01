Visita del papa León XIV a la Argentina: avanza la organización tras la llegada del nuevo nuncio

La visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a tomar forma luego de que el presidente Javier Milei recibiera las cartas credenciales del nuncio apostólico Michael Wallace Banach. La expectativa está puesta en un posible viaje durante noviembre.

La visita del papa León XIV a la Argentina dio un nuevo paso este viernes con la presentación oficial de las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, quien fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El acto protocolar marca el inicio formal de la misión diplomática del representante del Vaticano en el país y alimenta las expectativas sobre un eventual viaje del Sumo Pontífice durante los próximos meses.

La ceremonia se desarrolló a las 15 en el Salón Blanco de la sede del Gobierno nacional y estuvo encabezada por el jefe de Estado, acompañado por el canciller Pablo Quirno. Además del representante de la Santa Sede, Milei recibió las cartas credenciales de la embajadora de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y del embajador de la República de Corea del Sur, Lee Chong Hwa.

La llegada de Banach representa un paso clave en la relación diplomática entre la Argentina y el Vaticano, ya que el nuncio apostólico será el principal interlocutor de la Santa Sede en el país y tendrá entre sus responsabilidades avanzar en los preparativos de una eventual visita papal.

Un acto protocolar con fuerte significado diplomático

La presentación de las cartas credenciales constituye uno de los actos más importantes en el inicio de una misión diplomática, ya que habilita formalmente a los representantes extranjeros a ejercer sus funciones ante el Estado argentino.

En el caso del nuncio apostólico, su desembarco genera especial expectativa debido a que una de sus primeras tareas será trabajar en la organización del posible viaje de León XIV a la Argentina, una visita que distintas versiones ubican para el mes de noviembre, aunque hasta el momento el Vaticano no emitió ninguna confirmación oficial.

El acto realizado en la Casa Rosada se produjo pocos días después de que el canciller Pablo Quirno recibiera previamente las copias de las cartas credenciales del representante de la Santa Sede, un procedimiento habitual dentro del protocolo diplomático antes de la audiencia con el Presidente de la Nación.

El mensaje del canciller tras la llegada del nuncio

Tras recibir la documentación oficial, Pablo Quirno destacó la importancia del inicio de esta nueva etapa en el vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado argentino.

“Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

Luego agregó: “Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”.

Las declaraciones reflejan la expectativa que existe en torno al fortalecimiento del vínculo institucional entre ambas partes y al eventual anuncio de la primera visita oficial del nuevo Pontífice al país.

Banach inició una intensa agenda institucional

Antes de su encuentro con Javier Milei, Michael Wallace Banach mantuvo distintas reuniones con autoridades eclesiásticas argentinas para comenzar oficialmente su misión pastoral y diplomática.

El representante del Vaticano fue recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; por el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y también por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Estos primeros encuentros forman parte de la agenda institucional que acompaña la llegada de un nuevo nuncio apostólico y permiten comenzar a delinear el trabajo conjunto entre la Iglesia, el Estado y las distintas instituciones vinculadas a la actividad religiosa.

Expectativa por una gira sudamericana

Si bien no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano, diferentes versiones sostienen que la Santa Sede analiza la posibilidad de que León XIV realice una gira por Sudamérica durante noviembre.

En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los destinos previstos, junto con Uruguay y Perú, aunque cualquier definición dependerá de la agenda oficial que determine el Vaticano en los próximos meses.

Mientras tanto, la llegada del nuncio Michael Wallace Banach representa un paso fundamental dentro de ese proceso y mantiene viva la expectativa por la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que tendría un fuerte impacto religioso, institucional y político tanto para el país como para la región. Fuente: El Once

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