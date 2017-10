Grave denuncia: una joven sostiene que quisieron abusar de ella en su trabajo

Aberrante: un hombre relató el presunto calvario vivido por su hijastra en la casa donde trabajaba. Habría sido encerrada por un acosador con antecedentes

Una grave denuncia se radicó en las últimas horas en Concordia, cuando un hombre relató el presunto calvario vivido por su hijastra en una vivienda donde estaba trabajando como empleada doméstica.

“Ella estaba limpiando, haciendo diferentes tareas. El dueño de casa le preguntó si quería tomar mate con él, y en ese contexto empezó a hablarle de temas sexuales. Cuando mi hija vio el tenor de la charla le dijo que estaba trabajando, que no le gustaba lo que le estaba diciendo. Acto seguido él se abalanzó sobre ella para tocarla” explicó el padrastro de la joven, de 22 años. Y continuó: “Forcejearon, ella se soltó y le dijo que se iba.Él cerró con llave y le dijo que no se iba a ir. Esa situación duró 45 minutos, hasta que una persona tocó timbre y ella amenazó con gritar si él no la liberaba“.

Una vez afuera, la chica se comunicó con su padrastro, quien rápidamente la localizó en la calle, llorando: “No sabíamos cómo proceder. Incluso yo había decidido no hacer nada, porque se sabe cómo funciona la Justicia, donde estas cosas quedan impunes”. En ese momento, revisando una página de Facebook, el hombre encontró que el presunto abusador de la joven ya tenía otras denuncias: “Más de 30 chicas relataban cómo les había pasado lo mismo con esta persona, ya sea con ofertas de trabajo o de vivienda. Ahí decidí hacer la denuncia. Me dijeron que no era la primera vez que escuchaban de él“.

Según se confirmó la primera comunicación fue con el Comando Radioeléctrico, quien rápidamente se hizo presente en la casa del denunciado. Con la intervención del fiscal José Arias, y la correspondiente orden judicial, se identificó a los propietarios de la vivienda. Hoy el presunto hecho está siendo investigado.

