Gualeguaychú: Buscan a Susana Villarruel: “Los perros rastreadores llegan hasta el arroyo El Cura”, informó el subjefe departamental

Ormaechea dio precisiones de la investigación

El subjefe de la Departamental de Policía de Gualeguaychú, Cristian Ormaechea, informó que es constante la búsqueda de Susana Villaruel, de 39 años, quién fue vista por última vez el pasado lunes junto a su ex pareja, quien se encuentra detenido por orden judicial. Puntualizó que “se trabajó con canes adiestrados en la búsqueda de personas de la Jefatura Departamental y se contó también con la colaboración de un civil que se dedica a esta actividad en Gualeguaychú y también con colaboración espontánea de una asociación civil ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires, y reconocida a nivel nacional”. “Se trabajó con cuatro canes en distintas etapas y con los animales por separado y lamentablemente todos concluyen sus rastreos en la cabecera del puente ubicado sobre el arroyo El Cura, a unos 1.000 metros de la casa de Susana”, indicó. Ante ello, se realizan intensos rastrillajes en la zona, con personal de Prefectura que recorrieron todo el cauce del curso de agua. Hay refuerzos de otras departamentales y de aspirantes de la escuela de policía. También se realizaron allanamientos, uno de ellos en el domicilio de la ex pareja de la mujer donde se encontraron prendas de vestir que se enviaron para ser analizadas, y “se solicitó a la Dirección de Inteligencia Criminal para que comiencen a chequear las últimas comunicaciones del celular de Susana, que aún no se ha encontrado”. El funcionario policial señaló que como parte de la investigación, “se tomaron declaraciones testimoniales de familiares y vecinos, y surgieron datos importantes que llevaron al fiscal a tomar la determinación de formalizar la detención de la ex pareja de Susana, que fue quien realizó el pedido de localización”. Agregó que el hombre “es oriundo de Santa Fe capital y se están chequeando sus antecedentes” y afirmó que “no hay ningún antecedente de violencia que se haya registrado durante el tiempo en que convivían”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Ormaechea confirmó que “se está trabajando a raíz de una denuncia que s formuló alrededor de las 23.30 horas del lunes” que realizó “la ex pareja de esta mujer que se encuentra desaparecida solicita la localización y restitución al hogar de Susana”. Dijo que en la oportunidad “hace una versión de cómo fueron los hechos, donde manifiesta haber concurrido al domicilio de ella aproximadamente a las 6.30 horas del lunes, luego de entablar un diálogo salen caminando juntos; ambos tenían que hacer trámites por separado en zona céntrica, por lo que él la acompaña por calle Irazusta hasta la intersección de Tropas donde ella queda a la espera de un colectivo urbano y él continúa su recorrido unas cuadras más adelante donde toma un remise”.

“En base a esto se realizaron averiguaciones, se tomó contacto con familiares de Susana, quienes facilitaron contactos de amistades y lugares donde normalmente ella frecuenta que fueron chequeados pero sin lograr dar con su paradero”, detalló.

Agregó que “avanzada la investigación se comenzado a trabajar con canes adiestrados para la búsqueda de personas de la Sección Canina de la Jefatura Departamental, también se contó con la colaboración de un civil que se dedica a esta actividad en Gualeguaychú, Matías Mendoza, y también con colaboración espontánea se sumó una asociación civil ubicada en Zarate, provincia de Buenos Aires, reconocida a nivel nacional”.

Resumió que “se trabajó con cuatro canes en distintas etapas y con los animales por separado, y lamentablemente todos concluyen su rastro en la cabecera del puente ubicado sobre el arroyo El Cura, a unos 1000 metros de la casa de Susana”. Ante ello, informó que “desde ayer se realizan rastrillajes en ese lugar, con colaboración de Prefectura Naval Argentina con quienes se recorrió todo el cauce del arroyo, personal de otras Departamentales y de aspirantes de la Escuela de Policía de Rosario del Tala”.

El jefe policial agregó que “se tomaron declaraciones testimoniales de familiares y vecinos, de donde surgieron datos importantes que llevaron al fiscal (Martín Gil) a tomar la determinación de formalizar la detención de la ex pareja de Susana, que fue quien realizó el pedido de localización”.

Puntualizó que el hombre “es oriundo de Santa Fe capital y se están chequeando sus antecedentes” pero aclaró que “se realizaron averiguaciones en cuanto al historial de la pareja mientras formaban un matrimonio, pero no hay ningún antecedente de violencia que se haya registrado en la época en que convivían”.

“Según la versión que da la hija de Susana, una menor de 16 años, ambos salieron de la casa cerca de las 7 de la mañana luego de haber conversado entre ellos con total normalidad, y no hubo nada que haya llamado la atención de la menor”, especificó.

Especificó además que entre el momento en que el hombre la vio por última vez y el momento en que realizó la denuncia “pasaron alrededor de 18 horas” y ante esto admitió: “Tenemos millones de dudas e hipótesis, por eso la idea es trabajar en cada una de ellas e ir descartando las distintas versiones y arrimando todas las pruebas que sean necesarias para que el fiscal pueda llevar adelante la investigación, más allá de las distintas diligencias que el doctor Gil va ordenando en base a las tareas investigativas”.

En cuanto al trabajo especializado, dijo que “hasta el momento se trabaja con personal de la Departamental, aunque hay un contacto directo con Paraná, y ayer se hicieron allanamientos donde se secuestraron elementos de interés, como prendas de vestir, que se remitieron de inmediato para que el Gabinete Criminalístico comience a realizar las pericias correspondientes”. Reveló que estos elementos “se encontraron en un allanamiento en el domicilio de la ex pareja y también se encontró en la zona donde se están realizando los rastrillajes una prenda de vestir que está para corroborar con todos los recaudos legales si pertenece a Susana a su ex pareja”.

Añadió que “se elevó un oficio a la Dirección de Inteligencia Criminal para que se comiencen a chequear las últimas comunicaciones del celular y cuál fue la celda o antena que tomó esas comunicaciones, que aún no se ha encontrado”.

Por otra parte, indicó que por disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) los cuatro hijos de Susana “en un primer momento estuvieron a cargo de una cuidadora del Copnaf, y luego pasaron al cuidado de la primera pareja de Susana, que es padre de tres de los chicos, ya que con su última pareja tiene un solo hijo en común”.

El jefe policial contó que “este hombre vive en Buenos Aires y al enterarse de la situación se hizo presente junto a su actual pareja, y quedaron en el domicilio de Susana al resguardo de los niños”.

