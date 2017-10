Histórico fallo judicial: Condenaron a los que fumigaron cerca de una escuela

Departamento Uruguay

El tribunal oral de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión -en suspenso- a los tres imputados por fumigar cerca de la escuela rural de Santa Anita.

Finalmente, se dictó un año y seis meses de prisión en suspenso para los tres imputados, el productor José Mario Honecker, Erminio Bernardo Rodríguez de la firma “Aerolitoral S.A.”, y Cesar Martin Ramón Visconti, piloto responsable operativo de la fumigación.

Tal fue la condena solicitada en la última sesión del juicio por el Dr. Fernando Lombardi, coordinador fiscal, por los hechos ocurridos en diciembre de 2015 cuando los tres condenados tuvieron a su cargo la fumigación de un campo de arroz lindero a la escuela.

Lombardi fue claro y terminante en destacar que su postura no era contra la actividad agropecuaria y que esta causa seguramente sería un caso testigo para futuros sucesos similares, recalcando que se debe velar por la seguridad y bienestar de la gente, por lo que se juzgaban conductas de las personas responsables del suceso.

El fiscal señaló que se estaba ante un delito, pero involuntario, ya que no se cometió con intencionalidad, por lo que no existe el dolo, pero sí por negligencia al no extremarse las medidas de seguridad, por lo que se está ante un delito culposo.

En su extenso alegato, Lombardi señaló que hubo afectaciones a los alumnos y la docente, corroboradas inmediatamente por el personal médico, también señaló que no se dio aviso 48 horas antes de la actividad como está estipulado de manera de que los habitantes sepan de lo que iba a suceder. Además dijo que estaba probado que no se habían completado las planillas obligatorias con indicaciones que aseguraran una aplicación sin consecuencias, como ser el tener contemplado la fuerza y dirección del viento.

Otro punto destacado por el fiscal, fue la falta de habilitación de la empresa fumigadora que tenía desde hacía casi un año y medio, o la falta de control sobre el avión fumigador que no estaba registrado para volar en la provincia, así como la falta de un ingeniero en el momento de realizar la actividad, algo requerido por la legislación vigente, resaltando que las leyes nacionales, provinciales y locales, están para ser cumplidas y la Justicia debe actuar para que esto suceda y proteger a la gente.

El Tribunal que llevó adelante el juicio estuvo integrado por los vocales Fabián López Moras, Mariano Martínez y Mariela Rojas de Di Pretoro. (03442)

