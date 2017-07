La 100: cambio de reglas para la radio

Share the joy









A días de cumplir 30 años, la FM líder se reinventa y modifica paradigmas. Hoy el oyente puede hasta elegir qué música escuchar mientras el conductor hace aire.

Si un “radiófilo” viajara al 17 de agosto de 1987 y contara sobre el futuro a los oyentes que por entonces sintonizaban por primera vez FM 100, sería tildado de demente. ¿Cómo explicar al radioescucha ’87 que en 2017 todos tendrían su teléfono portátil, que hablarían gratis hasta con Mauritania y podrían sintonizar a un click una radio de Turkmenistán? La capacidad de asombro hoy es nuestra: a 30 años de la primera transmisión, La 100 ofrece experiencias inéditas como más de 500 “subradios” online, además de una perla que cambia el paradigma a la hora de escuchar: mediante un mecanismo mágico, cuando llega el segmento musical, podemos decidir si aceptamos esa oferta estilística o elegimos (vía web) el tipo de música.

Se terminó el tiempo en que el menú radial se ofrecía sólo por aire. Las posibilidades son infinitas. Otras plataformas suman orejas (y ojos). “No hay radios en el mundo que lleven adelante esta propuesta que lleva 90 días y a la que llamamos Match 100, un producto puramente digital”, advierte el Gerente artístico de la emisora, Diego Poso. ¿En qué consiste Match 100? Un conductor habla, el programa se desarrolla normalmente, pero a la hora de la música, si el oyente no está conforme con lo que suena, puede ir a la100.com.ar y hacer play en un género a medida de su interés (bloques de rock nacional, ‘80 y ‘90, nuevos clásicos, top 40 y latinos). Eso sí, en nada cambia la transmisión tradicional: el oyente digital escucha el mismo ciclo que el que sintoniza el aparatito. La ventaja es que ahora el que escucha es “dueño” de lo melódico.

El estudio visual de La 100.

​Como no existía una tecnología para llevar adelante tamaño experimento, hubo que desarrollarla a medida. Además, el gran cambio radiofónico demandó modificación de los estudios. “Hubo que dotarlos de toda la tecnología que se necesita para esta nueva forma de consumo. Cámaras y control HD, para que la radio pueda ofrecer segmentos con imagen de calidad, en cualquier dispositivo, iluminación pertinente, un diseño de espacios.Porque hoy un programa puede estar al aire por FM y en un corte musical el HD puede ofrecer un contenido exclusivo. Los tiempos ya no corren, vuelan”, agrega Poso, 48 años, melómano, coleccionista criado en San Martín cuyo tatuaje de Los Beatles lo describe.

¿Tanta oferta no atenta con lo que puede ser la esencia de la radio? En la era multitasking (ejecutar varias tareas de forma simultánea), se normaliza que un oyente use redes, navegue, lea, chatee e incluso intente mirar una serie mientras deja de fondo su programa favorito. Si las radios no se ocupan de esas áreas de entretenimiento que acechan, el oyente las buscará por otro lado. Por eso una tropa -mayormente de jóvenes- trabaja intensamente en el arte de “ampliar el aire”.

Volver al futuro

A 96 años de la primera transmisión radial argentina, los contenidos y formatos cambiaron a la par de las necesidades de quien oye. La 100 nació en la era del casete. Lejano y rabioso 1987. El robo de las manos de Perón, el levantamiento carapintada contra el gobierno de Raúl Alfonsín, el boom de Imagen de radio con Juan Alberto Badía, la infección de pacmanía. En paralelo, el nacimiento de Nirvana y la oreja acostumbrada a un ranking musical liderado aquel año por U2, Michael Jackson, George Michael, Whitney Houston, Rick Astley, Whitesnake y Madonna.

Si para entonces el menú de artistas parecía inabarcable, las posibilidades infinitas de hoy desesperan. Por ejemplo, entre las más de 500 radios online de la página de La 100, hay un menú tan segmentado que abarca de lo popular a las minorías auditivas. Una “emisora” de canto gregoriano, una exclusiva de Shakira, otra de Los Beatles, otra de Led Zeppelin. Incluso Sergio Lapegüe, que conduce “Atardecer de un día agitado”, tiene “colgada” en la nube su Radio Lape. Más perlas: una radio de ópera, una de lentos de los ‘60 y otra de covers.

Escuchada en el país por 2,8 millones de personas al mes, según Ibope, La 100 es sintonizada mensualmente vía Internet por más de medio millón de usuarios. Los estudios de mercado indican que en la web el público es diez años más joven que en el formato tradicional. En ese camino de captura de nativos digitales, una sección online que “dispara la aguja” de la popularidad y acerca a miles de jóvenes a la página de La 100 es TomorrowBand, con la conducción de Claudio Simonetti y Barbara Jack, quienes se ocupan de presentar micros con bandas emergentes.

Locutores, conductores, productores resignifican sus roles con el cambio de paradigma. Y se suman como “vitales” quienes administran redes. “Si viene un entrevistado al piso, todo es capitalizable. Ya no nos centramos sólo en los 20 minutos que pueden servir al aire. Se filman los cortes, se toman fotos que se suben a las redes al instante, se lo puede llevar al estudio visual a grabar otro contenido para la web. Eso también es la radio. Ya no empieza y termina con lo que se escucha”, explica un productor.

El debate se abre. ¿El oyente se vuelve más poderoso? ¿Se llama oyente cuando navega por la página de una emisora buscando más que lo sonoro? Parece que los más puristas tendrán que aprender que, sin perder la esencia, el dial ya es más complejo que un número en la frecuencia modulada. “Nuestra obsesión es sumar más gente que escuche”, cierra Poso. “Si nos dicen que Marte está habitado, allá iremos a buscar al oyente marciano”.

