La Asamblea de Gualeguaychú en estado de alerta: Prepara movilizaciones

Temen por nuevas pasteras

Uno de sus integrantes sostuvo que “consideró que “la situación ambiental en la provincia en general y en Gualeguaychú en particular, se está agravando peligrosamente”. Preocupa la derogación de la ley de la madera.

“Ante el hecho cierto que la Cámara de Diputados de la provincia vote la derogación de la denominada “ley de la madera” para permitir la exportación de rollizos de madera con destino a la industria de la celulosa y la posibilidad cada vez más real de que en Entre Ríos se instalen plantas de celulosa, la Asamblea Ciudadana Ambiental decidió movilizarse para manifestar su terminante oposición”, advirtió uno de sus integrantes, Mario Boari, al tiempo que señaló que “la situación ambiental en la provincia en general y en Gualeguaychú en particular se está agravando peligrosamente”.

“Hay mucha preocupación en la Asamblea Ciudadana ante la derogación de la ley de la madera y también por estas conversaciones que han tenido lugar en la Casa Rosada, con la intervención del presidente de la Nación Mauricio Macri, el gobernador Gustavo Bordet, los forestales y otras autoridades nacionales y provinciales con la clara intención de instalar alguna pastera en esta parte del territorio argentino”, expuso el asambleísta en diálogo con Radio Máxima.

“A este grave panorama se suma la segura implantación en territorio uruguayo de la segunda planta de celulosa de UPM muy cerca de nosotros, esta vez a orillas del río Negro, que desemboca en el Uruguay. Y hay que agregar que hace muchos meses la Asamblea ha pedido a las autoridades nacionales un cambio urgente de la forma de monitorear a UPM Fray Bentos y tampoco notamos resultados concretos. El silencio de la CARU en estos temas es más que alarmante. Y ni que hablar de la puesta en marcha de la estación de medición atmosférica para controlar las emisiones de la chimenea de la pastera de Fray Bentos, donde se pasan la pelota entre provincia y Nación y no resuelven nada”, agregó.

En este contexto, Boari informó que la Asamblea analiza la posibilidad de realizar “una fuerte movilización” en rechazo a estos acontecimientos. Así se dispuso en un encuentro concretado esta semana. “Fue una reunión con una numerosa participación en la que, entre otras cuestiones se evaluó que lo que nosotros mismos no hagamos, nadie lo hará por nosotros. Se discutió la manera de influir o de torcer la intención de nuestros gobernantes que están originando esta situación o directamente darnos por no escuchados y, por ende, comenzar con acciones por cuenta nuestra. Un ejemplo de lo que ha ocurrido es el hecho de que aquí en Gualeguaychú, el gobernador Bordet prometió personalmente una reunión con la Asamblea por el tema de la derogación de la ley de madera que jamás la concedió”, cuestionó Boari.

El ambientalista precisó que “las acciones por cuenta nuestra hay que hacerlas porque los políticos salvo raras excepciones, son reacios a hablar de estas cuestiones porque consideran que este es un discurso que no responde a sus intereses y tampoco lo ven convocante”. Luego, anticipó: “La Asamblea va a reaccionar fuertemente no solo para mantener visible este conflicto sino también porque la propia Asamblea no puede caer en el desaliento de creer que pese a la lucha no se va a lograr nada. Pensar y actuar así es un gravísimo error”.

Asimismo, Boari consideró que “la situación ambiental en la provincia en general y en Gualeguaychú en particular, se está agravando peligrosamente y por eso hay que persistir en la lucha contra los sectores a los que no les interesa ni la contaminación y afectar la salud de las personas a costa de ganar dinero. Y en este sentido no nos debiera llamar la atención que los actuales legisladores nacionales y provinciales de Gualeguaychú estén mudos, al igual que tres de los postulantes de las próximas elecciones. La falta de compromiso hacia quienes dicen o quieren representar es total”, objetó.

Finalmente, Boari indicó que “en los próximos días la Asamblea va a dar a conocer la fecha y la forma que va a tener la movilización que ya está decidida, como así también la manera en que se va a convocar a la participación de los vecinos. Se están terminando de ultimar algunos detalles finos y seguramente en los próximos días la Asamblea hará el anuncio”, completó.

