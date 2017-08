La Bomba dijo que no le hacen vestidos para ella porque “es gorda”

Gladys se consagró como la nueva mediática que arma peleas y quejas y esta vez, la ligó María Vilariño, la jefa de Vestuario de la productora. Además, dijo que estaba sensible por algo íntimo.

Se vivió una insólita situación en ShowMatch tras una polémica queja de Gladys La Bomba Tucumana. La cantante denunció que en Vestuario no le hacen vestidos a ella “por gorda”.

Lolo Rossi, la jefa de coachs, salió a defender al área: “Vi a las chicas cosiendo a último momento, con lo cual ella también a a último momento”.

“Tenía dos opciones y eligió éste”, se defendió María Vilariño, la jefa de Vestuario de ShowMatch. “Nunca elegís lo que hay”, continuó la diseñadora y asistente personal de Marcelo Tinelli.

Por su parte, La Bomba aseguró que le ponen colores que a ella no le gustan. En particular, la cantante afirmó que no le gusta el color marrón y le hicieron un vestido de ese color.

“Creen que cosen para un oso”, volvió a lanzar la tucumana, desencajada. Por otro lado, pidió que alguna vez le cosieran un traje. Además, dijo que durante el reggaetón pidió que le modificaran el vestuario porque según amplió en su denuncia, le hicieron un vestuario “de gorda”.

