About nogoyatimes

En su contrato con el Shanghai Shenhua, el Apache pidió incluir un artículo en el que, si no está cómodo en el fútbol de China, puede rescindir solamente si se retira o si elige volver al Xeneize, su último equipo.

Carlos Tevez todavía no se fue a China y los hinchas de Boca ya le están pidiendo que vuelva. Los simpatizantes del Xeneize quedaron dolidos por la partido da su ídolo al Shanghai Shenhua por un contrato millonario, pero sueñan con su vuelta.

Como al Apache también le costó tomar esta decisión, pidió incluir una cláusula especial en su contrato por dos años y 40 millones de dólares por temporada: que si no está cómodo se puede ir sólo por dos opciones, el retiro o volver a vestir la azul y oro.

Así lo confirmó Adrián Ruocco, representante de Carlitos desde 2004, a Fox Sports Radio. Además, el manager agregó que “la idea era comunicar la salida más formalmente. Carlos se encontró con un problema en su casa y se fue”, y que “no se despidió del hincha de Boca porque no tuvo oportunidad. Aún no viajó a China, no se hizo la revisión médica. No es lo que muestran, que firmó con los chinos y se fue. Si le hubiera chupado un huevo la gente de Boca no hubiera dado la conferencia antes de River o no hubiera vuelto”.

Ruocco también afirmó que la foto de Tevez con la camiseta “es de cordialidad, no es la de la bienvenida oficial. Esa camiseta es la de Gio Moreno”. Y lo más importante, los motivos de su partida: “La plata es un factor, y hay otros más que también influyen, y se cuadraron un montón de cosas. Hubo situaciones duras que pasaron e hicieron mella en él”.

