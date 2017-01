About nogoyatimes

Las ventas minoristas cayeron 5,4% en diciembre

12 meses en baja

De esta manera se cumplieron 12 meses consecutivos en baja. Los comercios finalizaron 2016 con una reducción anual promedio de 7%.

s cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 5,4% en diciembre frente a igual mes de 2015, en un año donde la pérdida de poder adquisitivo de las familias y las altas tasas de inflación redujeron la demanda interna. Con ese resultado el año finalizó con una caída promedio de 7% en las ventas.

Si bien en diciembre se observó un público más dinámico en materia de consumo, que aprovechó las ofertas y las posibilidades de financiamiento que ofreció el mercado, el movimiento no alcanzó para recuperar la demanda y terminar el último mes de 2016 en alza.

La demanda de diciembre se concentró en la segunda quincena, especialmente en la semana de Navidad. Sin embargo, en la última semana la mayoría de los comercios lanzaron promociones muy generosas que atrajeron al público y permitieron continuar con un consumo activo hasta el sábado 31. En las calles, se podían encontrar promociones 2×1 en indumentaria, calzado, textil blanco, marroquinería, bijouterie y descuentos de hasta 40-50% en el resto de los rubros.

La exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el plus salarial asignado por el sector privado, el Ahora 18, el Ahora 12, los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés, fueron todas medidas que ayudaron a reactivar la demanda sobre el final de 2016. Pero las familias también guardaron un resto económico para las vacaciones de verano. Aun así, esas disposiciones permitieron darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año.

En general, 2016 estuvo marcado por una demanda muy débil y un consumidor con muchas restricciones para gastar, por la pérdida de poder adquisitivo que generó la inflación y la destrucción de empleo en sectores como el público y la construcción principalmente. A su vez, en aquellos segmentos en mejor situación de ingresos, hubo mucho desvío hacia mercados como Chile, Paraguay, Brasil o Miami, que ofrecían mejores precios.

Como dato positivo del mes, las ventas superaron las expectativas de los comercios, que eran muy bajas. La parte negativa de ese comportamiento superior al esperado, es que muchos negocios se quedaron sin stock de mercaderías para vender.

Las siguientes fueron las principales variaciones en los volúmenes físicos vendidos en diciembre de 2016 frente a igual fecha de 2015 relevadas en 1.500 comercios del país:

Consideraciones Generales

* Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 5,4% en diciembre 2016 frente a igual fecha de 2015. El consumo en el último mes del año fue mejor de lo esperado y se redujo la tasa de declive, pero igualmente continúa por debajo de los niveles del año pasado.

* De los 22 rubros que componen la canasta minorista relevados, en diciembre 21 rubros cayeron y sólo uno, ‘Jugueterías y librerías’ finalizo en alza tras el buen desempeño navideño. Para el resultado anual, todos los rubros finalizaron en baja, con el desplome más fuerte registrado en ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’.

* El rubro de mejor comportamiento en el mes fue ‘Jugueterías, librerías y rodados’, donde las ventas medidas en cantidades crecieron 1,1% frente a diciembre 2015. Los comercios de ese ramo despacharon muy bien en navidad, cuando las operaciones crecieron 4.8% respecto a la misma fecha del año pasado, pero después prácticamente la actividad se planchó. Igual no fue un mal mes para el sector, especialmente teniendo en cuenta como venía el año, donde de hecho el rubro finalizo con una baja de 5,5% anual. La venta ilegal callejera y en saladitas restó consumo y las ciudades cercanas a países como Chile y Paraguay se vieron muy afectadas, porque mucha gente viajó a comprar juguetes a esos destinos. Ahora se espera sostener este comportamiento en enero, en la semana de reyes que suele ser muy activa.

* En cambio, el peor resultado del mes fue para ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’, donde las ventas en diciembre, medidas en cantidades, cayeron 15,8% frente a igual mes del año pasado. Ya para navidad la demanda fue menor a lo esperado, y las cantidades vendidas bajaron 9,2% (vs Navidad 2015). Tuvieron salida principalmente productos de bajo valor financiados a 12 o 18 meses. Casi la totalidad de las operaciones de este rubro fueron con tarjetas de crédito. Se despacharon principalmente depiladoras, masajeadoras, planchitas, afeitadoras, cafeteras, cámaras digitales, microondas, hornos eléctricos, y entre los productos de mayor valor, computadoras, IPads, televisores y aires acondicionados, aunque no en las dimensiones esperadas. Tampoco fue muy activa la demanda de celulares, que ya no se compra para fechas especiales como antes sino que tiene una demanda más estable todo el año.

* En Indumentaria, las cantidades vendidas bajaron 6,4% en diciembre y 7,8% en el año. Los comercios de estos productos ofrecieron promociones y descuentos muy agresivos para activar la demanda. Incluso en la semana posterior a navidad, la mayoría de los negocios hicieron grandes liquidaciones para sostener el consumo y hacerse de liquidez. Aun así, las ventas fueron insuficientes para alcanzar los guarismos del año pasado, pero se evitó un descenso mayor en un mercado donde la falta de poder adquisitivo es visible y la gente se guarda ahorros para el verano.

* Un rubro donde las ventas fueron mejor de lo esperado, fue ‘Alimentos y bebidas‘, especialmente alimentos (en bebidas estuvo más parado el consumo). En diciembre las ventas cayeron 2,1% anual (siempre medidas en cantidades) y para todo 2016 el declive alcanzó al 2,6%. Según informaron los empresarios del sector, sobre diciembre se vio un poco más de movimiento, pero muchos comercios se encontraron con poca mercadería por la falta de capital de trabajo lo que limitó las posibilidades de ventas que en muchos casos se desviaron hacia los supermercados.

* En ‘Calzados‘, las cantidades vendidas cayeron 5,4% anual en diciembre y acumularon una baja promedio de 6,1% en todo el año. Sin embargo hubo mucha heterogeneidad entre comercios. Mientras en algunas ciudades como San Miguel de Tucumán o Mendoza se reportaron descensos mayores al 10%, en otras como CABA o localidades del Gran Buenos Aires el declive fue menor e incluso hubo comercios con mejores resultados que el año pasado.

Las ventas tanto de diciembre como del año podrían haber sido muy superiores si no fuera por la competencia desleal constante que ofreció el comercio ilegal en la vía pública, en casi todas las ciudades comerciales del país.

Consideraciones metodológicas

El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas en diciembre 2016 se realizó entre el lunes 26 de diciembre y el sábado 31.

Se cubrió un universo de 1.500 comercios pequeños y medianos de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el Interior del país, en los principales 22 rubros que concentran la venta minorista familiar para esa fecha. El relevamiento se efectuó especialmente en los comercios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales.

De las unidades comerciales relevadas, el 85% fueron relevadas por las cámaras, federaciones y entidades comerciales regionales adheridades a CAME. El resto de las unidades fueron relevadas en forma directa por un equipo de encuestadores de CAME.

Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La ponderación de cada rubro se estimó de acuerdo a datos del Censo Económico 2004/05 y datos que viene relevando CAME para conocer la distribución del consumo en esa fecha.

En la siguiente tabla se detalla, además de las variaciones anuales, la participación de cada rubro en la ponderación y la cantidad de empresas relevadas.