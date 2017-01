About nogoyatimes

Liquidaciones docentes: El martes se acreditarán los errores por complementaria

Lo informó Agmer

“El día martes 17 de enero se acreditarán las liquidaciones que se habían depositado en forma errónea”, informó el sindicato docente tras los reclamos y diversas acciones de demanda ante el Gobierno provincial.

Luego que desde el 2 de enero la Comisión Directiva Central de Agmer comenzara con presentaciones de reclamos y diversas acciones de demanda ante el Gobierno provincial, se informó desde el sindicato que “el día martes 17 de enero se acreditarán las liquidaciones que se habían depositado en forma errónea”.

“Desde Ajustes y Liquidaciones del CGE se nos acaba de comunicar que este martes 17 estarán acreditados los errores de liquidación sobre los que hemos estado reclamando mediante diversas acciones”, informó Agmer. El pago se hará por “complementaria”.

“Pese a que en los medios de prensa los funcionarios de gobierno han intentado minimizar la seriedad de los problemas de liquidación que ha generado el nuevo sistema de liquidaciones, esta complementaria demuestra la justicia y legitimidad de los que hemos denunciado y reclamado”, agregó la entidad gremial.

En un comunicado, Agmer indicó: “Valoramos la buena voluntad de los trabajadores y responsables del área de Ajustes y Liquidaciones del CGE por su predisposición, así como el trabajo militante de los responsables de las seccionales de Agmer que desde el día 2 de enero estuvieron trabajando junto a nosotros atendiendo y gestionando reclamos para resolver los problemas de cada compañero/a trabajador docente”.

“Sin embargo -aclaró el sindicato en el texto- seguimos insistiendo en que deben resolverse las falencias del nuevo sistema de liquidaciones de haberes, que la captura de datos debe realizarse hacia fines del mes trabajado y que no debe aplicarse este sistema hasta que no se asegure que no se volverán a repetir éstos problemas. Además, comunicamos a todos los compañeros que tienen demandas que estaremos controlando esta liquidación por complementaria, así como seguiremos recibiendo las planillas de registros de casos para avanzar con acciones legales en cada caso que se evalúe necesario”.

