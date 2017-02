Macri anunció que se anuló el recorte a la suba de jubilaciones

Share the joy









Tras polémicos anuncios

El Presidente dijo que ordenó que el Gobierno negocie nuevo acuerdo con la empresa de su padre en el expediente del concurso preventivo. A su vez anunció que ordenó dar marcha atrás con el decreto en recorte a suba de jubilaciones.

El presidente Mauricio Macri se refirió a la polémica que surgió en torno al acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, empresa que pertenecía a su padre, Franco Macri, en el marco de una conferencia de prensa.

Macri consideró que el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad “actuó conforme a la ley”. El Presidente defendió a su ministro diciendo que “buscó resolver algo que lleva 14 años sin una solución” y agregó que eso “perjudicaba al país”.

El presidente se refirió a que en la tarea diaria se pueden cometer errores y que lo importante es admitirlos y volver sobre ellos y es por ello que propuso que el conflicto con el Correo Argentino vuelva “a foja cero”. “Aún, no hay ningún hecho consumado: no se condonó, no se pagó, no se cobró”, dijo.

“Le pedí al ministro Oscar Aguad que vuelva a foja cero y que arranque todo en una audiencia pública. Insisto, no se pagó, no se cobró, no se condonó. Está todo en proceso y ahora vuelve todo a cero”.

En la conferencia explicó que propondrá a la Justicia decida sobre este conflicto. “Le pedimos al Congreso de la Nación que la AGN audite la propuesta que haga la Justicia para que nosotros la podamos ejecutar y así toar una decisión estando lo más lejos posible del pasado empresario de mi padre”.

“Cuando uno hace tantas cosas también comete errores, lo importante es no persistir. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo”, dijo.

Consultado sobre la posibilidad efectuar cambios en su equipo de trabajo para evitar “errores”, dijo: “No tengo previsto ningún cambio en el Gabinete por ahora. Estoy muy orgullo del equipo que tengo”, dijo.

Sobre la charla que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donlad Trump, Macri reiteró que fue invitado a ese país y que coincidieron en continuar las relaciones que tenían durante la gestión de Barack Obama.

Jubilaciones

Al ser consultado por el recorte a la suba de las jubilaciones, Macri anunció que anulará el recorte de la suba de las jubilaciones anunciado por la ANSES. La polémica estalló ayer luego de que el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que a partir del 1 de marzo se producirá un aumento del 12,65% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Pero el Gobierno modificó la fórmula para calcular los aumentos por decreto y será menor al que se había pautado por ley el año pasado.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter