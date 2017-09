México: La emotiva carta de una nena obligada a abandonar a su perrita

La dejó con 8 pesos

Una pequeña de 7 años fue obligada a dejar a su mascota. Y decidió dejársela a su vecina para que la cuide junto a una carta y algo de dinero para sus gastos. “Cuidala mucho, por favor, y dile que la quiero”, escribió.

Una niña, de 7 años, oriunda de Tijuana, Baja California, México, enterneció en las últimas horas a las redes sociales por una emotiva carta que escribió, luego de que sus padres la obligaran a abandonar a su perrita.

La pequeña le dejó su mascota a una vecina, en una caja de zapatos y acompañada de ocho pesos.

“Hola, me llamó Jazmín y ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener porque mis papás no la quieren porque no es original”, señala.

“Como mi mamá y mi papá la quieren tirar mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Yo no puedo cuidarla, sólo tengo 7 años y no me dan mucho recreo para su comida”, continúa.

“Cuidala mucho, por favor. Te dejo 8 pesos y dile que la quiero”, agregó la pequeña Jazmín.

Suale, la vecina a la que la nena le dejó la perra, se manifestó conmovida por el episodio y aseguró que la mascota ya consiguió un hogar.

“Esto me ha conmovido mucho porque los niños muchas veces son más conscientes que nosotros, los adultos”, sostuvo.

