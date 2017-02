About nogoyatimes

Enero es, para muchos, un mes de descanso y sinónimo de viajes, ya sea con familiares o amigos. Muchos de los que pueden armar las valijas porque su situación económica se lo permite y marchar tienen que lidiar con la ansiedad por llegar a destino. Esas ansias muchas veces se plasman en la velocidad que desarrollan los conductores que terminan poniendo en riesgo su vida, la de sus seres queridos y la de otras familias. La enorme mayoría de los accidentes de tránsito se deben a errores humanos indican los informes oficiales. Hombres y mujeres que cruzan con sus vehículos en doble línea amarilla, que transitan al doble de la velocidad máxima permitida, que realizan maniobras temerarias como sobrepasar en un puente o en una curva. En cada siniestro vial muchos sueños quedan truncos. No solo mueren los ocupantes de los vehículos sino que todos alrededor fallecen.En Entre Ríos cada año mueren aproximadamente 150 personas como consecuencia del tránsito según los datos proporcionados por la Policía de Entre Ríos. Estos números no coinciden con los de la Asociación Civil Luchemos Por la Vida que en los últimos dos años habló de un promedio de 250 muertos. En rigor en 2015 para la ONG fallecieron 244 y el año pasado 298, mientras que para la Policía murieron 154 en 2015 y 150 en 2016. Si bien los números difieren lo importante es la aplicación de políticas de Estado para mejorar el estado de las rutas, abordar la educación vial desde la escuela y ser más severos al momento de la entrega del carné.Durante el operativo Verano Seguro,. Para brindar más seguridad en las rutas destinó 450 efectivos de seguridad en los 18 puestos fijos y 18 móviles. Es innegable que el Estado provincial ha demostrado en los últimos años su intención de mejorar los controles para salvar vida y dar más seguridad. Más en la actual gestión de gobierno que eliminó por ejemplo los radares que tenían como único fin recaudar plata, ya que la advertencia de que uno había cometido una infracción llegaba dos meses después. No obstante hay rutas como la 6 y la 127 que necesitan una reparación y señalización urgente, al igual que algunos tramos de la 11 y 18.

Enero 2017

El primer mes del año ya es historia. De las estadistas se desprende que en 31 días murieron 20 personas en 14 accidentes fatales, de los cuales 10 acontecieron en rutas. Siete de las víctimas iban como acompañantes, de las cuales tres eran menores de edad. Entre los fallecidos hay un peatón y dos motociclistas, uno de los cuales no llevaba casco colocado.

La ruta en la que más personas murieron en enero fue la 18 con cuatro decesos en un solo choque frontal entre un auto y una camioneta. La siguen la ruta 12 y 20 con tres muertes cada una. La ciudad donde más personas han fallecido este año es Gualeguaychú cuatro durante enero. En esta ciudad un auto que cayó el río Gualeguaychú con dos personas; una mujer pereció al cruzar la calle atropellada por una camioneta y un motociclista chocó un toro en el acceso a la localidad.

Las estadísticas de este enero en comparación con el año pasado son similares en términos porcentuales. Otro dato de relevancia es que en los primeros cuatro días de febrero ya perdieron la vida tres personas, en Concordia un motociclista se mató en un choque frontal, en Gualeguaychú otra mujer murió al cruzar la calle y en Diamante un mujer murió tras ser embestido el auto en el que viajaba por una camioneta.

Los fallecidos

Domingo 1: Liz, de 12 años, en ruta 12 en La Picada.

Lunes 2: Roberto Godoy de 61 años, en la ruta 14 en Federación.

Oscar Miguel Cabrera de 64, en la ruta 130, a la altura de Villaguay.

Isidro Bénitez, de 48 años, en Santa Elena chocó un perro y se cayó de la moto.

Miércoles 4: Hugo Gutiérrez de 46 años, Ruta Nacional 127, en Hasemkamp.

Domingo 8: Los hermanos Genaro Roggero de 6 y Ana de 9 años; Federico Amico de 26, Mauricio Buede, 35 años; ruta 18, Villaguay.

Jueves 12: Raúl Alberto Gonzalo 60 años y su esposa María del Carmen Berardo de 58, ruta provincial 20, acceso a Aldea San Antonio.

Sábado14: Miguel Godoy de 50 y Eduardo Gauna de 57 años, ruta nacional 12 y Guido Marisa, San Benito.

Miércoles 18: Ofelia Eckerdt de 73 años, murió al cruzar la calle en Gualeguaychú.

Viernes 20: Cristian Iván Ramírez de 40 años, ruta 20, Departamento Gualeguaychú.

Lunes 23: Sergio Aníbal Gorostegui de 50 años, ruta 2, Villa del Rosario.

Miércoles 25: Luis Benetti, de 51 años, acceso a Gualeguaychú.

Jueves 26: Alberto Gonzalo Giossi 43 años y Paloma Méndez de 40. Parque Unzué Gualeguaychú

Jonathan Javier Celli de 25 años, ruta provincial 6, Villaguay.