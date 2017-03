“No hay expediente” por deuda que plantea Cotapa, dice el gobierno provincial

Empleados licenciados

“Respeto lo que dice el empresario, pero no hay un trámite dentro del gobierno de la provincia en el que se haya planteado” el tema de la deuda, dijo el ministro de Economía. Preocupa la situación de 400 empleados.

Los dueños de la empresa Cotapa señalaron que la cooperativa, al momento de la compra, tenía un pasivo de 150 millones de pesos, además de estar inhibida, lo cual le impide acceder a líneas de crédito.



El Ministro de Economía de la Provincia, Hugo Ballay, informó que “como gobierno necesitaríamos, para poder analizar el tema, una presentación donde estos dichos queden documentados con algún tipo de respaldo formal”.

Sobre la posibilidad de que la empresa sea devuelta al Estado, el funcionario explicó que le pidió al empresario “que me expresara cuales fueron las anomalías, pero no las he recibido. Que la venta se haya hecho a través de una licitación pública, es lo que le dio la transparencia suficiente y los compromisos a los que accedían quienes se presentaron a la misma”.