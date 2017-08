Nogoyá: Tito Nelly se refirió a las pensiones locales y provinciales

Share the joy









El Presidente de Padres por Hijos, Alberto Tito Nelli, se refirió a la situación de las personas con discapacidad en la ciudad y en la provincia. Entre las principales problemáticas se encuentran las bajas de pensiones y el no acceso a pasajes en micro de corta y larga distancia.

“Yo creo que cuando tuvimos que exponer las problemáticas de pensiones y sobre los pasajes, pudimos dejar sentado la problemática que tenía Nogoyá y que tenía la provincia”, relató el dirigente en el noticiero local en relación a un importante encuentro mantenido con otros referentes del sector.

“Me entero en ese congreso que estaba el director de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, profesor Raúl Lucero. Tomé la palabra representando a todas aquellas personas que se le habían quitado las pensiones, la mayoría del pueblo sabe que mi hijo fue el primero de Entre Ríos, acá en Nogoyá, este derecho adquirido que tiene él como persona con discapacidad. He tenido que escuchar tantas cosas, hoy puedo decir que el miércoles dos, en el Banco Nación están depositados sus haberes después de un año de lucha”, informó.

Nelli hizo referencia a su situación personal, y narró: “Un año de hablar con todos los que se imaginan. Y obviamente he tenido que escuchar que la persona con discapacidad un poquito más eran unos delincuentes, unos trucheros que habían falsificado todos los certificados, o qué tienen porque en la carita no se les ve nada, quiere decir que una persona discapacitada no tiene que tener una pierna o una mano, o ser un mostro en la cara para considerarlo como una persona con discapacidad”.

Transparencia

“Hay que investigar todas pensiones, me parece muy bien. Hay que investigar todas las pensiones que dieron los diputados y senadores nacionales porque esas pensiones son a gusto y paladar de ellos”, disparó duramente, y sumó: “Esas pensiones, los diputados y senadores reciben un monto por año, suma que ellos la dividen en cien, en diez o en una pensión; la dan como ellos quieren. Pero las que nosotros tenemos van a Acción Social, hacen los trámites y si le corresponden se las dan. A mi hijo en el 2007 Carina Gómez le hizo los trámites, en el 2009 se le otorgó la pensión, en el 2014 fueron revisadas las pensiones sin cortarlas; se presentó nuevamente la documentación y siguió cobrando. En octubre de 2016 fue bruscamente cortado el beneficio”.

Finalmente recordó: “Una convención en el 2014 se la otorgó y le dio los amparos constitucionales para que cada persona con discapacidad tenga este derecho”, y advirtió:

“Entonces yo les digo a aquellas personas que hoy en día acá en Nogoyá la tienen cortada que se acerquen que tenemos este señor presidente del Conadis que quedó totalmente disponible para hacer cualquier denuncia, por cualquier irregularidad que nosotros veamos que no se hagan cumplir las leyes por discapacidad”.

Fuente: Paralelo32

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com