Nogoyaense brilla en Brasil con la 10

Goleadora, guerrera y fan de Riquelme. Esta es Soledad Florencia Jaimes – o simplemente Sole. Idola del fútbol mundial como Diego Maradona y Lionel Messi, el número 9 dejó claro que no se trata sólo el acento que tiene en común con estos jugadores. El argentino dejó en el campo: con 16 goles en 18 partidos, es el máximo goleador del brasileño, con impresionante potencia de fuego. Para tener una idea, entre los hombres, los artilleros de la Serie A 2016 – Diego Souza, Fred y William Pottker – sacudieron las redes 14 veces durante los 38 asaltos.

El camino a la decisión del torneo no fue fácil. Desde sus humildes comienzos en la provincia de Buenos Aires, para jugar al fútbol profesional fue sólo un sueño lejano para Sole. Peladeira como un niño, que se pasaba el día jugando a la pelota con el “molecada” del barrio. Y con la sabiduría de las calles que aprendió a nunca darse por vencido.

“Siempre he jugado con los muchachos en la calle, ya que es muy difícil encontrar chicas. Toda mi vida he jugado con los niños. Una vez, un hombre se acercó y le preguntó si estaba interesado en jugar, que podría conseguirme una prueba en Buenos Aires.Obviamente yo era feliz. Siempre pensé que era ni mucho menos, pero quería. Tenía 15 años. Fui a la audición en el Río de la Plata. Cuando llegué al río, no estaban haciendo pruebas, así que no podía hacer una criba “, dijo.

resultado triste para un viaje de nueve horas y un equipaje completo expectativas. Pero Sole continuó: “Tengo un hermano que vivía en Buenos Aires, y me dijo: ‘Usted no hizo todo este viaje a renunciar. Voy a llamar a la boca’. Y se puso a llamar a todos los números de Boca, para obtener una prueba para mí. He entrenado durante una semana y fue contratado por la base del equipo. Después de unas semanas, me llamaron para entrenar con el argentino Sub-20. Fue entonces cuando empezó todo “.

Mientras camina en la selección juvenil comenzó, el espacio en el Boca Juniors estaba limitado por la fuerte competencia en el ataque, y el Río de la Plata, el rival histórico, volvió a cruzarse en su camino.

La propuesta de préstamo a un año fue la oportunidad de que el delantero para jugar más tiempo y ganar un título nacional. El éxito ha hecho la boca para volver a llamar y, para los próximos cuatro estaciones, las victorias de rutina continuaron en los campeonatos nacionales, cuando había una oportunidad de jugar la Libertadores.

Boca también llegó a la admiración por el gran ídolo en el fútbol: Juan Román Riquelme.”Él me gusta mucho. Me gusta porque es un tipo que realmente ayudó al equipo. Sé que ha criticado tipo en Argentina se llama perezoso para correr, pero ayudó mucho. Él juega con la cabeza. Él es una inspiración, porque también soy fan de la Boca. Dio placer verlo jugar “. Al igual que Riquelme, Sole Jaimes se puso la legendaria camiseta con el número 10 en “La Bombonera” de las selecciones inferiores, así como el ídolo, su talento más allá de las fronteras de Argentina.

Los objetivos para el continente llamado la atención de los equipos de Brasil y en 2014, el Foz Cataratas, Paraná, se convirtió en el nuevo hogar de la Soledad. Jugando en el fútbol brasileño, se encontró con una realidad un poco más digno de fútbol femenino profesional: “El club que paga mejor en Boca Juniors de Argentina, pero el salario no puede ni siquiera comprar botas”, dijo.

Al año siguiente, el equipo jugó en la final de la Copa de Brasil y el poderoso Sao Paulo se interesó en el talento del delantero. La asociación entre el club tricolor con la ciudad de Barueri y la falta de pagos de los patrocinadores, sin embargo, significa que el proyecto no iba a durar toda la temporada – todavía suficiente tiempo para disputar la decisión de eliminar el Campeonato Santos en las semifinales.

Sole no puede imaginar, pero al final del año 2015, que vendría abajo de la montaña para convertirse en sólo una de las sirenas Villa. “El equipo de Sao Paulo terminó la femenina y recibió cinco propuestas. Decidió ir a Santos por la camiseta porque era un equipo muy conocido y sería muy bueno para mí “, dijo el jugador, que una vez más se enfrentaría a la rara oportunidad de actuar en dos grandes rivales.

En Santos, se pone condiciones y estructura para trabajar como un deporte profesional: “En comparación con Argentina, Brasil verá que está a años luz por delante con respecto al fútbol femenino. En Santos, tengo un contrato formal, tener una vivienda para vivir, tener comida en la mesa todos los días para todos los atletas, tenemos becas en la universidad. Nada de esto existe en Argentina. No tenemos que trabajar para ir al club, porque no tenemos dinero para entrenar y nos mantienen “, que se compara.

Llega un momento de Sole Jaimes probar que caminar no fue por casualidad. El jueves, en Vila Belmiro, el máximo goleador de la competición se enfrentará Corintios en la búsqueda de título exclusivo del Campeonato Brasileño. Los tamices, la admiración por Riquelme y la lucha por mejores condiciones en el fútbol femenino tomarán el campo junto con la camisa 9 Santos. Cada meta Sole Jaimes es un logro personal que céspedes guerreros.

