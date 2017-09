Paraná: Policías acusados de abuso, rechazaron el juicio abreviado

Share the joy









Cuatro de los implicados había pedido esa vía, a través de diálogos entre defensas y fiscalías.

El juez de Garantías de Paraná, Mauricio Mayer, resolvió este lunes no hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y los defensores de cuatro policías sospechados de ser partícipes del abuso sexual sufrido por dos niñas de 13 y 15 años que habían escapado de una residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia –Copnaf– el 5 de julio de 2016.

El magistrado no estuvo de acuerdo con la calificación legal elegida por las partes –abuso sexual simple calificado-y consideró que al menos uno de los policías fue cómplice de un “abuso sexual con acceso carnal”. Mayer tuvo en cuenta la “relevancia penal” y la “trascendencia social” del hecho”, remarcando que quienes debían en todo caso “proteger a las víctimas y evitar que se consume un delito”, se fueron del lugar y no colaboraron a que el delito no sea consumado.

La solicitud había sido realizada el último 7 de septiembre, luego de una audiencia frente al magistrado. Ambas partes -defensa y Ministerio Público Fiscal- consideraron en esa oportunidad coherente avanzar en juicios abreviados para cuatro de los agentes involucrados, dado que no habían participado directamente del hecho, pero sí habían sido testigos de lo sucedido previamente, donde las menores fueron tocadas por los efectivos que luego habrían cometido los abusos.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com