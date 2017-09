Paranaense contó cómo vivió el sismo en México: “Todo es cuestión de segundos”

Testimonio

Fabricio Godoy vive en Distrito Federal de México, una de las ciudades que fueron afectadas por el sismo. No solo le tocó vivir el terremoto de este martes, sino que asegura que hace varias semanas ya hubo movimientos telúricos, supo Elonce

México volvió a temblar con fuerza por segunda vez en dos semanas, ya que hubo un sismo de magnitud 7,1 que dejó cientos de muertos y desaparecidos. Cabe recordar que el fenómeno se produjo el día en que se cumplen 32 años de la peor tragedia que ha vivido el país: un terremoto que causó cerca de 10.000 personas fallecidas.

En Distrito Federal se encuentra Fabricio Godoy, un paranaense que, en diálogo con Elonce TV, contó cómo vivió el suceso y otros similares.

“Hace tiempo me tocó vivir un simulacro para saber qué hacer en estos casos. Yo justo estaba en casa y nos pidieron que salgamos del edificio. Luego nos explicaron que siempre tenemos que estar atentos y nos informaron sobre cómo actuar, nos hablaron del alerta sísmica y demás”, relató a nuestro medio.

Hace algunas semanas hubo un temblor pero él estaba durmiendo, por lo que contó que “no sabía muy bien para dónde ir, estaba todo oscuro, no había escuchado la alarma sísmica y estaba desatento”.

Respecto al sismo de este martes, explicó que llegó a su casa y lo primero que advirtió fue que comenzó a moverse la puerta del baño. Inmediatamente se activó la alarma sísmica.

“Da miedo, es una sensación rara. No podes caminar, te tambaleas, perdés el equilibrio, cuando bajás las escaleras te vas zigzagueando, la gente grita, se caen las cosas, hay pánico”, aseguró.

No obstante, él ya estaba preparado: tenía su celular y billeteras a mano. El resto, comenta, “no es indispensable”. En ese sentido, indicó que “cuando sentí el temblor salí del edificio, la gente estaba afuera. Todo tembló grotescamente por tres minutos, fue mucha potencia acumulada. Afortunadamente en mi barrio no pasó absolutamente nada, pero la ciudad es un caos. No fue como el sismo del ´85 pero fue feo”.

Si bien tenía conocimientos sobre qué hacer, admitió que “podrá haber simulacros y más, pero es todo cuestión de segundos”.

Fuente: Elonce

