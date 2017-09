Patronato y Boca con fecha confirmada: El Xeneize se hospedaría en Paraná

Ya diagraman el operativo de seguridad

“La Superliga prioriza cuestiones económicas y no de seguridad”, dijeron desde la Policía. Por la coincidencia con la Fiesta de Disfraces, AFA sugirió que se juegue a puertas cerradas. Se hará con público.

El jefe de la Departamental de Policía, Marcos Antoniow, dio por hecho que el partido entre Patronato y Boca Juniors se realizará el próximo 15 de octubre a las 20.05, pese a la coincidencia del encuentro con la Fiesta de Disfraces.

En declaraciones, señaló que la nota que se envió a los organizadores de la Superliga para el cotejo se dispute el sábado o el lunes no ha tenido respuesta.

“Sabemos del contrato por el cual River y Boca deben jugar los domingos a las 18.05 y 20.05. La Superliga prioriza las cuestiones económicas y no de seguridad. No han llamado ni contestado”, expresó el comisario. Y amplió: “Yo tuve una conversación con gente de AFA y la contestación no fue la más racional. Por ello desde la Policía ya estamos trabajando para la diagramación de ambos servicios para no esperar hasta último momento una contestación favorable”.

En ese marco reveló: “Nosotros nos concentramos en la seguridad. Una de las respuestas fue que de última se juegue a puertas cerradas, pero nosotros queremos darle a la ciudad la seguridad de que la Policía tiene los recursos para garantizar la realización de ambos eventos.

Asimismo, el funcionario adelantó a este medio que el plantel Xeneize se hospedaría en la capital entrerriana, dadas las demoras que podría acarrear atravesar ese día el túnel si se aloja en Santa Fe. “Estamos trabajando en el posible hotel a donde podría venir Boca Juniors”, manifestó.

“El operativo demandará muchos recursos y medios de la Policía de Entre Ríos. Contamos con ambos requerimientos. El pedido fue simplemente para que garantizar dos espectáculos convocantes y que no se superpongan en sus horarios. No hay riesgos de que se suspenda ni que se cambie la sede”, ratificó en declaraciones al programa A media mañana.

Además, precisó que la Fiesta de Disfraces demanda unos 700 efectivos. El partido de Patronato y Boca requeriría al menos unos 400 más.

Fuente: Elonce

