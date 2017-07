Prisión perpetua para Acuña por el brutal crimen de Josefina López en Concordia

Homicidio doblemente calificado

Fue declarado autor del homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio, y recibió la pena de “prisión perpetua”, explicó la jueza en la sentencia. “Se lo merecía porque nos arrebató la vida de Josefina”, dijo su madre.

El tribunal compuesto por los jueces Silvina Gallo, Ives Bastián y Martín Carbonell, dieron a conocer la parte resolutiva de la sentencia, en los tribunales de Concordia.

Por unanimidad, el tribunal resolvió “declarar autor material y legalmente responsable a Juan Carlos “el víbora” Acuña del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y femicidio, y en consecuencia condenarlo a la pena de prisión perpetua”, explicó la jueza en la lectura del adelanto de la sentencia.

El asesinato de Josefina López, que entonces tenía de 17 años, ocurrió en julio de 2015. La joven había desaparecido el 29 de julio de su casa del barrio El Sol, donde vivía junto a su madre, su padrastro, sus hermanos, su abuela y su tía, quien a su vez, esta última, era la novia de Acuña.

La búsqueda de Josefina duró 27 días. Se manejaron muchas hipótesis hasta que se confirmó lo peor. El 23 de agosto hallaron partes de su cuerpo enterrado en un terreno de las ruinas del Naranjal de Pereda, al sur de la planta potabilizadora de Aguas Sanitarias. Poco después encontraron el resto más abajo cerca del río Uruguay, tapado con hojas.

En la extensa lectura de la sentencia, que finalizó minutos antes de las 9 de este miércoles, no estuvo presente el acusado del brutal crimen, ya que pidió no concurrir a la audiencia y prefirió ser notificado de la resolución del tribunal, en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, donde se encuentra alojado.

Si bien, la causa que se resolvió dos años después del tremendo crimen, el tribunal aclaró que la sentencia de prisión perpetua para Acuña, no se encuentra firme.

Las sensaciones de los padres

“Estoy contento por la sentencia. Gracias a Dios, la Justicia es lenta pero llegó. Acuña se merecía esto y no va a haber otra Josefina más por la mano del Víbora”, afirmó el padre de la víctima.

Por su parte, Rosa, la madre de Josefina, expresó estar “satisfecha con la sentencia y se lo merecía porque nos arrebató la vida de Josefina y no queríamos que haya más víctimas de él”, resaltó en diálogo con Elonce.com y agregó que “hoy, Josefina descansa en paz.

Además, recomendó: “cada vez que desaparezca una chica tenemos que hacer la denuncia”, finalizó Rosa.

