Qué tareas deberán cumplir monotributistas a partir de septiembre

Share the joy









Cronograma de vencimientos

Los que modificaron sus parámetros de encuadre tendrán que recategorizarse hasta el 20 de septiembre. Los que no tuvieron cambios, igualmente deberán ratificar los datos.

Ya se encuentra habilitada, en la página Web de la AFIP, la opción para que los monotributistas realicen los trámites que comienzan a partir de este mes. Los que modificaron sus parámetros de encuadre tendrán que recategorizarse hasta el 20 de septiembre. Los que no tuvieron cambios, en esta oportunidad igualmente deberán ratificar los datos referidos a la categoría que poseen, con un cronograma de vencimientos que llega hasta diciembre. Asimismo, en los próximos meses existen otras obligaciones que deberán cumplir los Pequeños Contribuyentes, que no hay que olvidarlas porque el resultado de no cumplir podría significar quedar inhabilitados para poder actuar comercialmente.

Recategorización o confirmación de datos:



Ingresando con el CUIT y la Clave Fiscal a la página Web de la AFIP, dentro de la opción Monotributo/Mi Categoría, se exhibe lo que cada contribuyente facturó en los últimos doce meses, los gastos que hizo con tarjeta y algunos pagos. Dentro de este sitio hay dos opciones:1) confirmar los datos y la categoría o 2)recategorizarse en una nueva.

Como ocurre siempre, hay que hacer tres trámites de recategorización por año, relacionado con cada cuatrimestre calendario. Deberá cumplirse con esa tarea siempre que haya modificaciones en los parámetros de encuadre, con excepción del mes de septiembre (por el cuatrimestre mayo-agosto) cuando todos tendrán que ratificar sus datos, a pesar de no existir cambio de categoría que obligue a recategorizarse.

Para esta tarea los que sólo tienen que confirmar sus datos deberán hacerlo cumpliendo el siguiente cronograma de vencimiento: Categorías “F” a “K”: hasta el 20 de septiembre. Categorías “D” y “E”: hasta el 20 de octubre. Categorías “B” y “C”: hasta el 20 de noviembre. Categoría “A”: hasta el 20 de diciembre de 2017.

La información que posee la AFIP es importante, porque se considerará si los consumos (compras, gastos personales y movimientos bancarios) realizados están de acuerdo a la categoría de inscripción que poseen actualmente. A estos montos les adicionará un 20%, para los prestadores de servicio, y un 30% para los que venden bienes, para determinar cuál es el nivel real de sus ingresos. Ese resultado lo comparará con el parámetro de la categoría que posee el contribuyente y si no coincide porque es mayor, lo ubicará de oficio en la categoría superior. Asimismo, usará este sistema para excluir a los contribuyentes que superen los parámetros de ingresos que permite el Régimen Simplificado. La nómina de los que sean recategorizados de oficio será publicada en el Boletín Oficial del 1 de octubre, y también se enviará una notificación electrónica que funciona en el servicio “e-ventanilla”. El Monotributista podrá consultar los motivos y elementos de juicio que tiene la AFIP, además de su deuda, ingresando al sitio denominado “Monotributo-Recategorización de Oficio (MOREO). También estará la opción, dentro de la página Web del Fisco, de presentar un recurso de apelación por la medida tomada por la AFIP. Se entiende que dentro de este control se tendrán también en cuenta los otros ingresos ajenos al monotributo, como los de relación de dependencia, que adicionalmente obtienen las personas. En el portal del Monotributo, que funciona en la página Web de la AFIP, se pueden consultar los datos, los desvíos y la deuda que la AFIP tiene de cada monotributista.

Tarjetas de débito y pagos electrónicos:



Los Monotributistas están obligados a aceptar tarjetas débitos en los pagos que les hacen sus clientes. Esta obligación es para los que venden bienes y para los que prestan servicios a consumidores finales. Para esto existe el siguiente cronograma de fechas: Categorías “F” a “K”: 31 de diciembre de 2017. Categorías “A” a “E”: 31 de marzo de 2018. Los equipos posnet no tendrán costos durante los dos primeros años. Pero seguramente por esas operaciones aparecerán nuevos gastos, como por ejemplo retenciones de Ingresos Brutos.

Por otro lado, ya no se podrá pagar más la cuota del monotributo por la ventanilla del banco. La fecha límite para las categorías más bajas (A, B y C) será el mes de noviembre, medida que ya rige para las categorías superiores. La única forma de abonar las cuotas será por pago electrónico; por ejemplo, adhiriendo el vencimiento al débito de una tarjeta de crédito o cuenta bancaria, o generando un volante electrónico de pago (VEP), entre otros.

Factura y domicilio electrónico:



A partir del 1 de junio de 2017, desde la categoría “F” en adelante, en las operaciones que no se hacer con consumidores finales se debe emitir la factura en forma electrónica. Adicionalmente, todos los Monotributistas deben adherir al domicilio electrónico de notificaciones implementado por la AFIP. Este trámite de adhesión se efectúa desde la página Web del Organismo fiscal.

Además, existen otros controles que todos los Monotributistas deben considerar en el momento de emitir sus facturas:

1) verificar que el precio unitario del bien no supere $ 2.500, valor que excluye al pequeño contribuyente del régimen y que no se actualiza desde enero de 2010, y

2) que sus facturas posean el código de autorización de impresión (CAI) vigente, obligatorio desde el mes de junio para todos los comprobantes.

Cancelación de inscripción e inhabilitación:



La cancelación de la inscripción en el Monotributo rige, sin ningún requisito, ante el incumplimiento de pago de 10 cuotas mensuales. La AFIP podrá disponer, ante la falta de ingreso del impuesto integrado y/o de las cotizaciones previsionales fijas, por un período de 10 meses consecutivos, la baja automática de pleno derecho del Régimen Simplificado. Los que no cumplan con alguna de las obligaciones y tareas establecidas por la AFIP, podrán tener una suspensión temporal en la página Web lo que les impedirá ejercer sus actividades comerciales, cuestión que estaría violando lo que dice la Constitución, cuando establece que “todas las personas tienen el derecho de ejercer libremente una actividad comercial”.

Algunos beneficios:



Dentro de los beneficios, además de la devolución anual de una cuota de impuesto por adherir al débito automático de las cuotas, sigue vigente la posibilidad de pagar la tasa reducida del impuesto al cheque, sobre todos los movimientos bancarios. A los que están exentos simultáneamente, en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA, los bancos retienen la alícuota del 0,25% por cada movimiento bancario, en lugar de la tasa general de 0,60%. Pero este beneficio no es permanente ni automático, para lograrlo hay que realizar un trámite desde la página Web de la AFIP. El trámite de inscripción en el Registro del Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios hay que hacerlo, con la clave fiscal, desde la página Web de la AFIP, en el servicio denominado “Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los débitos y créditos”. Luego de completar el formulario, la AFIP hace controles, pudiendo solicitar que se presente alguna documentación adicional. Si la evaluación es satisfactoria se publica el resultado en el mismo sitio. Luego hay que imprimir la constancia y presentarla en el banco. Esta inscripción en el Registro puede no ser permanente, ya que si el contribuyente en el futuro registra incumplimientos podrá ser dado de baja del mismo. Con la expulsión, los bancos comenzarán inmediatamente a aplicar la tasa general del 0,6%, en lugar de la reducida.

Actualización de escalas y de cuotas:



A pesar que la ley 27.346 establece que las categorías del Monotributo se actualizarán en todos los meses de septiembre de cada año ( cuando dice: “Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales fijas, se incrementarán anualmente en el mes de septiembre en la proporción de los 2 últimos incrementos del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones y normas complementarias.”), pareciera que el aumento del 26% en la movilidad previsional de este año, por marzo y septiembre, no se trasladará a las escalas del monotributo en este mes; siendo recién la actualización postergada para el año que viene.

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com