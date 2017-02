About nogoyatimes

River y Lanús definen el campeón de la Supercopa Argentina

El Milonario, ganador de la Copa Argentina, y el Granate, triunfador del certamen de Primera División, se enfrentan esta noche desde las 21:30 en el estadio Ciudad de La Plata con el arbitraje de Germán Delfino.

River y Lanús juegan esta noche la final de la Supercopa Argentina 2016 para resolver al mejor campeón de la temporada, en un partido oficial a celebrarse dentro de la aguda crisis que vive el fútbol argentino y que hace que aún se desconozca la fecha de reanudación de los campeonatos de todas las categorías.

La final se desarrollará en el estadio Ciudad de La Plata, desde las 21.30, con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de El Trece. En caso que al cabo de los 90 minutos el cotejo culmine empatado, el trofeo de definirá mediante remates desde el punto penal.

Esta será la quinta edición de la Supercopa que hasta ahora tuvo como ganadores a Arsenal (en 2012 ante Boca), Vélez (2013 ante Arsenal), Huracán (2014 ante River) y San Lorenzo (2015 ante Boca).

El River dirigido por Marcelo Gallardo posee una notable eficacia a la hora de las finales o los cotejos decisivos y no así en cuanto a los certámenes largos como los torneos de Primera, en los cuales tiene una clara cuenta pendiente.

River ganó la Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Copa Suruga Bank 2015 y Recopa Sudamericana 2016 y en esas definiciones mostró un temple y una convicción que lo llevó a superar malos trances durante esas definiciones, además de obtener respuestas futbolísticas.

En la Copa Argentina River se consagró campeón luego de eliminar a Sportivo Bernadino Rivadavia (Venado Tuerto), Estudiantes de San Luis, Arsenal, Unión de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y en la final a Rosario Central por 4 a 3 en un apasionante partido.

Lanús ganó el certamen de Primera División goleando a San Lorenzo por 4 a 0, en una excelente actuación, luego de haber ganado con holgura la Zona 2 del certamen, seis puntos por encima del segundo Estudiantes de La Plata.

También, en la buena racha del “Granate”, no puede dejarse de lado la Copa Bicentanario, que ganó al superar a Racing (campeón del certamen Transición 2014) por 1 a 0 en Avellaneda.

La diferencia que no puede pasar inadvertida es el momento en que cada equipo dio la vuelta olímpica y los cambios que se produjeron después y en ese caso Lanús ganó el certamen de Primera el 29 de mayo pasado (poco más de ocho meses) y River festejó la Copa Argentina el 15 de diciembre último (hace 50 días).

El “Millonario” ya no cuenta con Andrés D’Alessandro, quien regresó al Internacional de Brasil, y Lanús resignó desde mayo al paraguayo Gustavo Gómez (pasó al Milan de Italia), el mediocampista paraguayo Miguel Almirón (emigró al Atlanta United de la MLS) y el delantero Oscar Junior Benítez, nueva figura de Boca tras un improductivo paso por el fútbol portugués.

Este River, que viene de jugar la Florida Cup en Estados Unidos y de vencer a Boca en el clásico veraniego desarrollado en Mar del Plata, no difiere demasiado del que jugó la final ante Rosario Central.

La dupla Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez asoma como la usina generadora de juego para un dúo ofensivo integrado por Sebastián Driussi y Lucas Alario, en duda para mañana a causa de un traumatismo en el peroné izquierdo.

El uruguayo Camilo Mayada jugará por la derecha aunque Gallardo se encargó de destacar que no es un “8” clásico y en defensa destaca la presencia del máximo referente, Jonatan Maidana, que llegará al partido después de superar una molestia física.

De no jugar Alario, quien no se entrenó con el grupo en las últimas tres prácticas, su lugar será ocupado por el uruguayo Rodrigo Mora.

Lanús no contará con el arquero campeón Fernando Monetti porque se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando al fútbol-tenis con sus amigos y su reemplazante será Esteban Andrada, mientras que Nicolás Aguirre jugará por el sector izquierdo.

Pero Lanús presenta como carta ganadora el juego que le brinda Román Martínez y la experiencia y efectividad de los delanteros Lautaro Acosta y José Sand.

Probables formaciones:

River Plate: Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina y Milton Casco; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Lucas Alario o Rodrigo Mora. DT: Marcelo Gallardo.

Lanús; Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT; Jorge Almirón.

Arbitro: Germán Delfino.

Televisa: El Trece.

Estadio: Ciudad de la Plata