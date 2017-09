Si le pasa a Apple le puede pasar a Cualquiera.

En la tecnología hay que destacar que siempre hay un botón reiniciar. Hasta las marcas más premiun tiene fallas y eso es lo que paso en el Evento de Apple de presentación de I-phone X.

Para contarte como sucedió te voy a decir que paso realmente. Resulta que el I-Phone X una de sus características más destacadas es el “Reconocimiento Facial”. Que paso el Smartphone al mostrarlo fallo 2 veces y al tercer intento recién se desbloque.

“El iPhone X cuenta con 3 GB de RAM y vendrá en dos versiones: 64 GB y 256 GB y se vendrá a partir de los USD 999, tal como se había anticipado. Se podrá reservar a partir del 27 de octubre y estará disponible desde el 3 de noviembre.” Fuente: Infobae.com

Asi que los ingenieros van a tener un tiempo para acomodar las ultimas fallas.

¿Y que paso en las redes Sociales? El Twitter comenzó a arder con las sobre la característica fallida “Faceld” sobre su fallido.

Imaginate que has pagado u$s 999 dolares y no puedes desbloquear tu celular ¿Qué harias? Se que estas pensando en azotar tu celular, pero paciencia todo tiene solución.

P/D: Si le pasa a Apple todos podemos cometer errores en nuestras presentaciones, lo importante es seguir capacitándose para desarrollar efectividad en las presentaciones.

