Susana habló de la abrupta renuncia de Antonio Gasalla a su programa

El capocómico no hará más el sketch de “La empleada pública”. ¿Qué dijo la diva?

Antonio Gasalla renunció al programa de Susana Giménez y el próximo domingo será su última participación.El humorista dirá adiós después de un año cargado de rumores sobre su poco feeling con Fátima Florez, supuestos desplantes a la producción y una relación al menos tirante con la diva.

En diálogo con Intrusos, Susana se refirió por primera vez a la decisión de Gasalla y le restó importancia, a pesar de que el sketch de La empleada pública consume una gran parte de su programa: “Yo no sabía que se iba, me dijeron ayer”, comenzó Su.

“Sabía que tenía la propuesta de hacer teatro en Estados Unidos, cosa que él ya me había propuesto a mí el año pasado, de hacer algo los dos. Creo que hace un programa más y después se tiene que ir a New Jersey”, continuó. Recordemos, el humorista explicó que en esa ciudad norteamericana hay una gran comunidad de argentinos y por eso llevará allí su propuesta.

“Yo no estoy mal, no sé cómo era el contrato de él, a mí no me dijo nada ni me llamó para avisarme. Lo entiendo, siempre le gustó hacer teatro en Estados Unidos y ahí se va”, cerró la diva.

