About nogoyatimes

El “jugador del pueblo” tuvo un multitudinario recibimiento con regalos, pancartas y camisetas de la Selección en su nuevo destino. El Apache arribó a Shanghai para incorporarse al Shenhua tras firmar su contrato hace unos días en Dubai.

Carlos Tevez fue recibido este jueves por cientos de hinchas en el aeropuerto de Shanghai, la ciudad de su nuevo club, el Shenhua, que le ha convertido en el futbolista mejor pago del mundo.

Tevez, de 32 años, llegó sonriente al aeropuerto internacional de Shanghai rodeado de policías que le ayudaron a abrirse paso ante una multitud que gritaba “íCarlos! íCarlos!”.

Los aficionados, muchos vestidos con los colores del Shenhua y algunos con la camiseta de la selección argentina, recibieron al jugador con grandes fotografías y banderas albicelestes. Tevez recibió un ramo de flores y una bufanda de su nuevo club.

Tevez percibirá una cifra cercana a los 38 millones de euros (40 millones de dólares) por temporada en cada una de las dos que firmó con el conjunto chino, lo que lo convertirá en el futbolista mejor pago del mundo. La transferencia de Carlitos de Boca al Shenhua se realizó a cambio de 10 millones de dólares.

Tras la contratación de Tevez la administración general del deporte chino anunció que quiere frenar las “inversiones irracionales” de los equipos y “limitarlas de manera razonable”.

Here’s the moment all hell breaks lose as Tevez emerges at Pudong airport, Shenhua fans live up to reputation for crazed and rowdy support pic.twitter.com/KGFKCxm25f

— Cameron Wilson (@CameronWEF) 19 de enero de 2017