Tres paranaenses disputarán los Juegos Olímpicos Universitarios en China

Dos nacieron en Paraná y el otro es considerado ciudadano por adopción. Están entre los 12 convocados que representarán al país en Taipei, del 19 al 30 de agosto. También lo harán Jeremías Sandrini y Carlos Buemo, jugadores de Echagüe.

Si bien la lista la confeccionó la Confederación Argentina de Básquet (CABB), en las próximas horas la Federación del Deporte Universitario Argentino (Fedua) oficializará el plantel argentino de básquet masculino que participará de la próxima edición de los Juegos Olímpicos Universitarios, un evento de magnitud a realizarse en Taipei, China, del 19 al 30 de agosto. Matute Solanas no será el único paranaense que formará parte de la lista.

En este sentido, Argentina concurrirá a este acontecimiento con una selección U23, y entre los convocados están los paranaenses Erick Thomas y Ayan Núñez Carvalho, este último nacido en Brasil pero de muy chico radicado en la capital entrerriana.

Asimismo, Jeremías Sandrini y Carlos Buemo, jugadores de Echagüe, también fueron incluidos al elenco nacional que será dirigido por el entrerriano Maximiliano Seigorman, de reciente gran labor con la selección argentina U19 y uno de los asistentes de Sergio Hernández de cara a la Copa América de Mayores.

Para quienes desconocen del evento, los Juegos Olímpicos Universitarios, o también denominado Universiadas, es uno de los acontecimientos deportivos de mayor transcendencia mundial, donde participan alrededor de 20.000 atletas de alto rendimiento (estudiantes de educación superior) provenientes de más de 170 países. Además de básquet, habrá otras 14 disciplinas en estos Juegos, tal es el caso del fútbol, atletismo, gimnasia, esgrima, judo, lucha, tiro, waterpolo, taekwondo, tenis, clavados, vóleibol, vela y natación.

Junto a Solanas, Thomas, Carvalho, Sandrini y Buemo, la selección de básquet estará integrada por el ex Sionista, Matías Borsatti, Facundo Vázquez, Martín Fernández, Maximiliano Andreatta, Gonzalo Torres, Ariel Ramos e Ignacio Galardo, todos jóvenes de interesante proyección.

DE A UNO. Apenas arribó de Egipto tras jugar el Mundial U19, Matías Solanas fue convocado para jugar el Campeonato Argentino con la selección de Entre Ríos. No lo pudo hacer. Desde la CABB llegó el llamado para avisarle que iba a formar parte del seleccionado argentino U23 que jugará las Universiadas en China. Mientras busca club para la próxima temporada, Matute tiene por delante otro gran desafío.

Otro paranaense que será parte de esta iniciativa es Erik Thomas. Se trata del hijo de Jimmy Thomas, quien nació en la capital entrerriana cuando su papá fue jugador de Echagüe.

Hoy, con 21 años, este alero finalizó su ciclo como jugador universitario de los New Orleans Privateers, de la NCAA. Estuvo coqueteando con la NBA, aunque no fue drafteado.

Ahora Thomas está en la Argentina, ya que también fue convocado para ser parte de la selección mayor que jugará la Copa América.

“Quiero vivir del básquet. Mis dos grandes metas son jugar en la Selección y encontrar un equipo profesional. Si surge la oportunidad de jugar en la Liga Nacional Argentina, lo haré”, dijo apenas arribó a Buenos Aires para entrenar con la mayor.

Ayan Núñez Carvalho también tendrá esta linda oportunidad. Paranaense por adopción (nació en Bahía, Brasil, pero a los 6 años se instaló con su mamá en la capital entrerriana), el ex jugador de Echagüe hace tres años que se encuentra en la Universidad Temple Owls, en la NCAA.

Carvalho llegó a los EEUU tras su breve pero interesante paso por Webber Bahía, campeón de la Liga de Desarrollo. El Negro es considerado uno de los proyectos más interesantes de nuestro país.

Jeremías Sandrini y Carlos Buemo, los jugadores que serán parte de Echagüe en la próxima Liga Argentina, también tendrán chance internacional. El rosarino Sandrini firmó vínculo días atrás con el AEC en busca de mayor regularidad y minutos en cancha tras jugar Liga Nacional con Sionista y La Unión de Formosa.

Buemo buscará sumar experiencia. El santafesino también está en consideración de algunos equipos de Liga Nacional, si bien tiene contrato con Echagüe.

Todos ellos tendrán una vivencia muy diferente a las habituales. Desde ya, representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos Universitarios no es algo común.

En básquet, las Universiadas contarán con cuatro zonas de seis países cada una. Argentina jugará el grupo C junto a Estados Unidos, Estonia, República Checa, Rumania y Emiratos Árabes. Los días de sus partidos (irán televisado por DXTV) son los siguientes: 20/08, vs. Estados Unidos; 21/08, vs. República Checa; 23/08, vs. Estonia; 24/08 vs. Emiratos Árabes; y 25/08, vs. Rumania.

Fuente: El Diario

