Tres puñaladas habrían dado muerte a la mujer asesinada en Gualeguaychú

El crimen de Susana

El informe preliminar forense da cuenta de tres puñaladas en el cuerpo de la víctima, que estaba cubierto con ramas. Susana Villaruel tenía cortes en el cuello y una puñalada en el tórax. La autopsia se realiza en La Morgue de Oro Verde.

Mientras se continúa con la búsqueda del arma blanca con el que se dio muerte a Susana Villaruel, el fiscal que dirige la investigación, Martín Gil, ha ordenado distintos procedimientos para la recolección de pruebas que puedan sumarse a la causa que, hasta ahora, tiene un detenido y es el principal sospechoso del crimen. Una de las diligencias se realizaría en la zona del hallazgo.

El cuerpo fue hallado bajo una galería de árboles, cercano a un camino de ingreso que suele ser utilizado por pescadores. Estaba tapado con ramas y todo indicaría que fue arrastrada hasta ese lugar, luego de haber sido atacada arriba, a un costado del camino. A simple vista y desde el primer informe del médico forense Marcelo Benetti, la mujer no habría sido abusada. Tres cortes importantes, a modo de puñalada, uno en el costado derecho del pecho y los otros dos en la garganta y el cuello, serían los causales de su muerte, publicó Radio Máxima.

Este jueves, el cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue judicial de Oro Verde y la autopsia comenzaría el viernes.

El principal sospechoso

La ex pareja de la mujer, que realizó la denuncia de desaparición el lunes por la noche, fue detenido el martes poco después del mediodía, en el asentamiento de Ayacucho y Tropas, donde vivía con dos de sus hijos y un familiar directo de la víctima. Las sospechas sobre su participación en la desaparición surgieron de la misma denuncia que realizó y a estas se sumaron testimonios y cámaras de seguridad que complicaron su situación. Este jueves sería llamado a prestar declaración indagatoria, asistido por el Defensor Oficial Martín Clapier.

Ramas que cubrían el cuerpo.

La desaparición de Susana

Susana Villaruel, de 38 años, había salido de su casa el lunes cerca de las siete de la mañana. Su ex pareja y padre de la única hija que tienen en común, había llegado a la casa poco después de las seis, para llevarle el dinero de la cuota alimentaria, según lo habría manifestado en la denuncia de búsqueda. Dijo haberla acompañado hasta la parada de colectivos y luego haberse tomado un remis. Pero la mujer no regresó a su hogar y 24 horas después, con la búsqueda ya iniciada, el testimonio de una vecina del arroyo fue clave para la investigación.

La mujer manifestó haber escuchado gritos desgarradores y decidió dar aviso al Comando para informar y solicitar ayuda, pero la policía nunca llegó. Otra vecina del lugar dijo haber escuchado una fuerte discusión, aunque no llamó para informarlo y una tercera persona, que pasó por allí en la mañana del lunes, observó gran cantidad de sangre al costado del camino. Fuente: (Radio Máxima).-

