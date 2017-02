Video: Escándalo familiar de “Los Manseros Santiagueños” sobre el escenario

Echó a su hijo en el show

Onofre Paz, líder del grupo de folclore, sacó al joven del escenario mientras daban un recital en el Festival del Carbón, en la localidad cordobesa de Las Arrias. El incidente familiar fue registrado por las cámaras. El Video.

Los fanáticos del folclore se mostraron sorprendidos por el escándalo que protagonizaron Los Manseros Santiagueños el pasado fin de semana, cuando Onofre Paz echó del grupo a su hijo Martín, durante el Festival del Carbón, en la localidad cordobesa de Las Arrias.

Con el correr de las horas, los protagonistas de la pelea arreglaron sus diferencias y anunciaron que volverán a cantar juntos.

“Probablemente será la última actuación de Martín Paz, porque hoy lo voy a echar a la mierda yo”, lanzó Onofre Paz tras terminar una canción, ante el asombro de los espectadores, que al principio pensaron que se trataba de una broma. “Es muy atrevido con su padre y desagradecido. Yo le di todo y ahora me hace problemas por minas este guacho de mierda”, siguió, envalentonado mientras su hijo no decía nada y el público comenzaba a silbar.

“No me importa que salga por radio y por la televisión, a partir de hoy no trabajas más con nosotros”, habían sido las palabras del líder del grupo de la vecina provincia, algo que obligó a su hijo a despedirse del público y bajarse del escenario. “El año que viene me tienen a mí solo acá porque yo soy Los Manseros Santiagueños”, sostuvo Onofre al terminar esa presentación.