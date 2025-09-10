10 de Septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Nogoyá

Desde el Municipio de Nogoyá se recuerda que hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se trata de un tema de salud pública y una de las principales causas de muerte en el mundo que puede afectar a personas de cualquier edad.

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio surgió por iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) en conjunto con la OMS y el lema para el período 2024-2026 es “Cambiar la narrativa”. Su objetivo es derribar barreras, como el estigma, crear conciencia y una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio.

En casos de ayuda y/o urgencias, podes comunicarte a los telefonos: 135, 101 o 103, o lleva a la persona a la Guardia del Hospital San Blas.

Por otra parte, se recuerda que en nuestra ciudad funciona el Espacio Comunitario Territorial para el abordaje de problemáticas de consumo y prevención del suicidio: MIERCOLES:14 a 15.30 hs.Centro Comunitario “Ramón Moreira” (J.J. Paso – Villa 3 de Febrero). VIERNES:14 a 15.30 hs.Centro de Salud Dr. Mello (Barrio Chañar).