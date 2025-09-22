39 apostadores ganaron más de ocho millones de pesos en el Siempre Sale del Quini 6: tres son de Entre Ríos

En el sorteo Tradicional salieron el 01-16-19-21-35-38. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-20-37-30-11-21. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.554.256.803.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-11-37-24-45-30. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.091.763.954.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 45-25-21-14-18-29. Hubo 39 ganadores y cada uno se lleva $8.007.280,96. El desglose es de la siguiente forma: nueve de Córdoba, ocho de Buenos Aires, cinco de Santa Fe, tres de Entre Ríos y Capital Federal, dos de Catamarca y San Juan, mientras que en Salta, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta y La Pampa hubo un ganador. Fuente: El Once

