A cuánto llegarán el dólar y la inflación en febrero y en el resto del año, según los principales analistas de mercado

Los especialistas consultados por el Banco Central corrigieron sus proyecciones para ambas variables.

Las proyecciones de los analistas económicos vuelven a ubicar a la inflación y al tipo de cambio en el centro de la escena. Mientras el proceso de desaceleración de los precios continúa, las estimaciones privadas desconfían de que el IPC caiga por debajo del 2% antes de abril. En paralelo, el mercado ajustó sus previsiones sobre la evolución del dólar oficial para el corto plazo. Los datos surgen del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central con estimaciones de consultoras, centros de estudio y entidades financieras.

El informe recoge las previsiones para febrero y los meses siguientes, tanto en materia de inflación como de tipo de cambio mayorista. En ambos casos, los analistas esperan movimientos graduales, aunque con diferencias respecto de las estimaciones previas.

Inflación: qué esperan para febrero

Según el REM, los participantes del relevamiento estimaron que la inflación mensual en febrero se ubicará en 2,1%. La cifra refleja una desaceleración respecto de enero, mes para el cual las consultoras calcularon una suba de precios de 2,4%.

De acuerdo con el informe, la baja esperada para febrero no implica, sin embargo, una caída abrupta del ritmo inflacionario. Las proyecciones muestran que la inflación mensual continuaría por encima del 2% durante el primer trimestre del año.

Para marzo, el conjunto de analistas prevé una inflación de 2,2%, mientras que recién en abril el índice mensual descendería por debajo de ese nivel, con una estimación de 1,9%. A partir de allí, el sendero proyectado mantiene una tendencia descendente, aunque sin cambios bruscos en el corto plazo.

En términos anuales, el REM también ajustó levemente las previsiones. La inflación acumulada para los doce meses del 2026 fue estimada en 22,4%, lo que representa una corrección al alza de 2,3 puntos respecto del relevamiento anterior.

Qué pasará con el dólar oficial

Además de la inflación, el REM incluye las previsiones sobre el tipo de cambio mayorista. En este punto, los analistas proyectan que el dólar continuará avanzando de manera paulatina durante febrero y los meses siguientes.

Para febrero, el tipo de cambio mayorista fue estimado en $1.475 por dólar, una cifra que resulta $39,7 inferior a la prevista en el relevamiento anterior.

Hacia marzo, los analistas esperan que el dólar mayorista alcance los $1.502, mientras que para abril la proyección se ubica en $1.526. En los meses siguientes, el REM anticipa una continuidad en ese sendero: $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio.

Para el cierre de 2026, el conjunto de consultoras y entidades financieras relevadas por el Banco Central estima que el dólar mayorista se ubicará en torno a los $1.750. Esa cifra marca una diferencia significativa frente a las proyecciones oficiales incluidas en el Presupuesto (el Gobierno estima que el dólar estará a $1.423 en diciembre).

Proyecciones sobre la tasa de interés

El Relevamiento de Expectativas de Mercado también incluye las previsiones de los analistas respecto de la tasa de política monetaria. En ese frente, el consenso del mercado anticipa una continuidad del proceso de reducción gradual, en línea con la desaceleración esperada de la inflación.

Según el REM, la tasa de interés nominal anual (TNA) se ubicaría en 31,80% en febrero, lo que implica una baja frente al nivel vigente en enero. Para marzo, las consultoras proyectan una nueva reducción, hasta 30,14%, mientras que para abril la tasa descendería a 28,65%.

El sendero previsto para los meses siguientes mantiene esa tendencia. En mayo, la tasa se ubicaría en 27,60%, en junio en 26,15%, y en julio en 25%, siempre de acuerdo con las estimaciones promedio del relevamiento.

Hacia fin de año, los analistas esperan que la tasa de política monetaria continúe ajustándose a la baja, en un contexto de inflación descendente y con una menor presión sobre las variables financieras. Fuente: Infobae

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com