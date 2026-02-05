Abren la primera convocatoria del año para inscribirse al Registro Único de Adoptantes de Entre Ríos

La información fue brindada por María Spais, secretaria y coordinadora del Registro, quien explicó los alcances de esta nueva convocatoria y remarcó la importancia de cada una de las etapas previstas. “Durante febrero abrimos la primera convocatoria del año para poder recibir nuevas inscripciones al Registro. Esto está destinado a personas que se domicilien en la provincia de Entre Ríos y que quieren comenzar con este trámite de ser padres a través de la adopción”.

Desde el organismo destacaron que esta instancia busca no solo sumar nuevos postulantes, sino también brindar información clara y acompañamiento a quienes desean construir un proyecto adoptivo responsable y acorde a las realidades de los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia.

Un encuentro obligatorio como primer paso

Spais detalló que el primer paso del proceso consiste en un encuentro presencial de carácter obligatorio. “El primer paso para la inscripción es la participación en un encuentro presencial que se va a realizar de forma grupal y es de carácter obligatorio. Se va a llevar a cabo el 15 de febrero a las 15 horas en la ciudad de Villaguay”.

La funcionaria subrayó la relevancia de esta instancia inicial. “Este encuentro es muy importante porque allí tomamos contacto por primera vez con aquellas personas que quieren comenzar con este trámite con la finalidad de ser madres y padres adoptivos. Despejamos dudas y consultas, contamos de qué se trata el trámite y comenzamos a abordar algunas cuestiones que hacen a un proyecto adoptivo”.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente. “Quienes estén interesados en formar parte de este encuentro en la ciudad de Villaguay, deben inscribirse en un formulario que está en la página web del Ministerio Público de la Defensa. Es muy sencillo, solo deben cargar sus datos de contacto y, a partir de ahí, enviamos toda la información y coordenadas para que puedan acercarse al lugar donde hacemos el encuentro”.

Inscripción y mirada sobre la adopción

Una vez cumplida esta instancia, se habilitará el período formal de inscripción. “Quienes participen de este encuentro obligatorio, van a poder desde el 18 de febrero y hasta el 3 de marzo inclusive, completar el formulario de inscripción y adjuntar toda la documentación que requiere la conformación del legajo”, sostuvo Spais.

Respecto al proceso adoptivo, la coordinadora del Registro Único de Adoptantes fue clara al describir su complejidad. “No se trata de un proceso difícil, sino que es un proceso complejo porque requiere abordar las cuestiones propias que tiene la adopción. Hablamos de niños, niñas y adolescentes que han transitado por situaciones de vulneración a sus derechos. Ellos son el centro de cualquier intervención porque la adopción es una garantía y un derecho de los niños para poder vivir en familia”.

En ese sentido, enfatizó la necesidad de familias preparadas. “Requerimos de familias que puedan comprender y acompañar estos procesos de mucho dolor que han transitado los niños. Sabemos que han sido separados de su familia de origen, con todo el dolor que eso implica, que han transitado instancias de institucionalización y nosotros requerimos de adultos que estén preparados y tengan herramientas para poder acompañar a estos niños a ver garantizados todos sus derechos”.

Un desafío pendiente en la adopción

Spais también se refirió a la realidad estadística del Registro en la provincia. “Por otro lado, nos encontramos con una población de personas que se acercan al Registro, donde la tasa de disponibilidad adoptiva para los niños muy pequeños es altísima. El Registro de Entre Ríos tiene más del 86% de postulantes de hasta niños de hasta tres años. Apenas un 6% para adolescentes de 13 años o más”.

Finalmente, aportó datos concretos sobre la situación actual. “Hoy tenemos alrededor de 100 niños, niñas y adolescentes que están esperando por una familia. 66 son de la franja etaria de 0 a 12 años y 34 de 13 años o más. Más del 80% de estos niños tiene más de ocho años. Muchos de ellos están entre grupo de hermanos y en algunos casos numerosos (de hasta cinco o seis) y tenemos niños que tienen alguna discapacidad o que requieren algún tratamiento particular de salud. Esto confronta con la voluntad de las personas que se acercan al Registro”. Fuente: El Once

