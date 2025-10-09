Actividades sobre Prevención del cáncer de mama y el Día de la Salud Mental

Nogoyá

➡️ Este 10 de octubre a partir de la hora 17 los vecinos de los diferentes barrios se oueden acercar a las actividades por el Mes Rosa, que tiene por objetivo concientizar sobre la prevención del Cáncer de Mamá. También se conmemorá el Día de la Salud Mental. 🤝🏼

➡️ La actividad contará con la pintada del mural, una intervención artística, plantación de árbol y entrega de folletos.🌳

